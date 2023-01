​Solsona posa moqueta a una de les pistes de tennis municipals

Laha convertit en moqueta el paviment d’una de les quatre pistes de resina sintètica de les instal·lacions municipals.L’actuació respon a unaper complementar els serveis amb una opció pensada per facilitar l’esmorteïment dels esforços de les articulacions inferiors dels jugadors, minimitzar-ne el risc de caiguda i evitar-los lesions.Un dels objectius del Club Tennis Solsona era incorporar a les instal·lacions una superfície que proporcionésper a les extremitats inferiors dels usuaris. Després de consultar diversos pressupostos, es va escollir una tecnologia similar a la moqueta, amb revestiment perforat de fil de polipropilè amb microgranets de sílice, emprada en instal·lacions de municipis similars a Solsona. Aquest tipus de paviment també és. El cost de l’actuació, que inclou la xarxa nova, és deAquesta setmana la Junta de Govern Local ha aprovat unamb l’entitat referent a aquesta actuació. L’aportació del club, segons aquests acords, es traduirà en un pagament el febrer que serà a compte dels imports que hauria d’abonar per als exercicis del 2022 al 2025. Tal com estableix el conveni de col·laboració signat el març de l’any passat sobre la gestió i utilització de les instal·lacions esportives,, amb el compromís municipal de reinvertir aquesta quantitat en les instal·lacions de tennis i pàdel.El regidor d’Esports,, es mostra molt satisfet de la modalitat de conveni que facilita millores com aquesta. “Aquests acords propicien una relació sana de corresponsabilitat i treball entre l’entitat i l’Ajuntament tant pel que fa al manteniment com a la dinamització de l’equipament”, afirma.Tothom que vulgui fer ús de les pistes ha de fer-ne la reserva en línia a la plataforma https://ajsolsona.reservaplay.cat/