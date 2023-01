Atropellat en un pas de zebra de Solsona

L'accident ha provocat retencions a l'Avinguda del Pont Foto: Ramón Estany

Els accidents de trànsit, especialment els atropellaments, són habituals a Solsona els divendres, dia de mercat. Avui, no ha estat l'excepció. Segons ha informat la Policia Local, aquest divendres, 13 de gener, sobre les 10:20h s'ha rebut l'avís d'un atropellament al pas de zebra de Cal Sorribes, a la Carretera de Bassella.Un vehicle tot terreny ha envestit un home d'uns 70 anys, al pas de zebra que hi ha davant de l'Oficina de Turisme.Immediatament s'hi han desplaçat efectius de la Policia Local de Solsona, Mossos i SEM, per atendre l'incident. Els fets han provocat un embús de prop de mitja hora a l'Avinguda del Pont.La víctima, que sembla que ha patit ferides lleus, ha estat traslladada a Manresa per rebre observació mèdica.