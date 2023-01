​Junts Solsonès dóna total suport a la manifestació del 19 de gener a Barcelona

, com ja ha manifestat el conjunt del partit, dóna total suport a la manifestació convocada per l'ANC, Òmnium i el Consell per la República en protesta per la cimera franco-espanyola que tindrà lloc a Barcelona el proper 19 de gener i, en la qual, el President espanyol Pedro Sánchez pretén escenificar, juntament amb el seu homòleg francès, la fi del procés independentista català. Per això, "creiem que és una provocació inacceptable i que no ens podem quedar amb els braços plegats."Des de Junts Solsonès animen a totes les persones que puguin a sumar-se a la manifestació"per deixar ben palès a Pedro Sánchez, a Europa i al món que la lluita i els anhels de llibertat del poble català segueixen intactes i que ni ell ni nungú aconseguirà que abandonem el nostreobjectiu fins que l'aconseguim. Ni França, ni Espanya. Països catalans lliures i sobirans!!"