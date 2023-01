​El Cicle Gaudí projecta a Solsona la pel·lícula «42 segundos»

El darrer divendres de gener el teatre comarcal projecta elquan va quedar sotscampiona de Barcelona 92. '42 segundos' és la primera proposta de l'any del Cicle Gaudí. El Cicle Gaudí comença l'any oferint, la pel·lícula dirigida per Dani de la Orden i Àlex Murrull sobre la selecció espanyola de waterpolo des dels mesos previs a les olimpíades de Barcelona 92. És unque reviu l'esforç titànic al qual es va sotmetre l'equip per demostrar al món que es pot arribar més enllà del que mai s'havia imaginat. És unaperò hi ha descomptes per a diversos col·lectius (carnet Solsonès Jove, Carnet Jove, socis de la Federació d'Ateneus de Catalunya, Apropa Cultura...). Les entrades es poden comprar en línia a la plataforma Entradessolso nes i, presencialment, a taquilla a partir de 30 minuts abans de la projecció.El Cicle Gaudí a Solsona és fruit d'un conveni de col·laboració entre l'per potenciar el cinema produït al nostre país i enriquir l'oferta cultural de la ciutat al llarg de l’any, tot apropant al públic solsoní produccions recents del circuit estable de cinema català.