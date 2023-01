Organitzen un taller de cuina per a uns hàbits saludables

Les dietistes Assumpció Zueras i Eva Pio condueixen un taller pràctic de cuina per adoptar uns. Entre d'altres, hi ensenyaran noves maneres de cuinar verdures i fruita. És una activitat organitzada per l'oberta a tothom amb inscripció prèvia i que tindrà lloc el proper 28 de gener al Casal Cívic Xavier Jounou.El preu del taller és de. Per apuntar-s'hi, es pot enviar un missatge privat al compte d'Instagram https://www.instagram.com/donessolsones/ , o bé per WhatsApp al telèfon 620434587.