La natalitat s'estanca a Solsona

Segons dades fascilitades apel, i a l'espera de la confirmació definitiva del padró municipal (que pot variar un amunt o un avall), l'any 2022 es van registrar a Solsona, 2 per sota de l'any 2021, i lluny de la mitjana de 90-100 dels darrers anys. Ens hauriem de remuntar al 2002 per trobar una xifra de naixements tan baixa, quan aleshores Solsona va registrar-ne també 73. Sens dubte, la pandèmia del Covid pot haver ajudat i força, a la davallada en la natalitat d'aquests darrers anys, per bé que no ha estat tant accentuada com es podria haver suposat.D'aquests 73 naixements, 39 són nens i 34 són nenes. Per nacionalitats, 37 són fills de progenitors d'orígen català o espanyol, 18 en són de pares d'origen marroquins, i 4 de progenitors romanesos. També n'hi ha d'altres i de diverses nacionalitats i procedències dels pares: Hondures (1), Argentina (1), Veneçuela (1) i Rep. Democràtica del Congo (1).Finalment, en 10 casos pare i mare no coincideixen en la nacionalitat (Equatoriana i Espanyola, Espanyola i Colombiana, Espanyola i Argentina (2), Espanyola i Italiana, Marroquina i Espanyola (3), Espanyola i Veneçolana, Espanyola i Andorrana, Brasilera i Romanesa )