Darrers dies per participar als concursos de fotografia del Carnaval de Solsona

El POP del Carnaval de Solsona és el tema del premi RESOL

tota persona interessadaEl Carnaval de Solsonaqualsevol tècnica de fotografia en blanc i negre o color.el paper fotogràfic ha de ser com a mínim de 20x30, muntat damunt d’un suport rígid de 30x40.les obres presentades no han d’haver estat premiades en cap altre concurs.al dors de la fotografia cal anotar el títol i, en un sobre tancat: nom, adreça, telèfon, e-mail i títol. En cas de pertànyer a alguna societat fotogràfica també cal que hi consti.LABORATORI FOTOGRÀFIC RESOLC/St.Nicolau,425280 Solsona (Lleida)Telèfon i fax 973 480 402revelatges@fotoresol.com:24 de gener de 202311 de febrer de 2023durant la setmana de Carnaval.el formaran membres de l’Associació de Festes del Carnaval i experts i aficionats del món de la imatge.Lliurament de premis: les persones guanyadores o representants recolliran els premis exclusivament el dia de l’entrega de Bojos, tret justificació per escrit, rebuda abans de l’entrega.1er. Premi 250€, portada del tríptic 2024 i trofeu2on. Premi 150€ i trofeu3er. Premi 100€ i trofeu, 200€ i trofeu. A la millor fotografia que identifiqui EL POP del Carnaval de Solsona.-Es podran recollir les obres no premiades 10 dies després de l’últim dia de l’exposició.-Les obres premiades quedaran en poder de l’organització, que es reservarà el dret de reproduir-les, esmentant l’autor.-Els premis podran declarar-se deserts a criteri del Jurat.-Els participants es responsabilitzaran de qualsevol reclamació per drets d’imatge.-Qualsevol imprevist serà resolt per la Comissió Organitzadora.-L’organització tindrà cura de la millor conservació de les obres, però no es farà responsable de qualsevol incident, que de manera involuntària puguin patir.-El fet de participar comporta l’acceptació d’aquestes bases.-Aquestes bases anul·len les bases anteriors.