La tercera etapa de La Vuelta 2023 passarà per Solsona

Perfil de la tercera etapa de la Vuelta 2023, amb sortida a Súria Foto: Vuelta

La2023 creuarà la comarca del Solsonès, en una jornada on Súria acollirà l'inici de la tercera etapa d'aquesta emblemàtica cursa, segons s'ha anunciat aquest dimarts a Barcelona en la presentació oficial d'aquesta competició. Aquesta tercera etapa tindrà llocAquest serà un delsque acollirà Solsona, per bé que fa 11 anys, el 2012, el Solsonès ja en va ser protagonista acollint un tram d'aquesta cursa ciclista.Llavors, entitats i voluntaris es van organitzar per un dispositiu de seguretat i organització del públic que volia veure el pas de la cursa.En aquest enllaç podeu veure una galeria d'imatges del pas de La Vuelta al Solsonès l'any 2012.Aquesta tercera etapa de la Vuelta, la primera de muntanya de l'edició d'enguany, tindrà unentre Súria i Arinsal (Andorra). L'etapa també passarà perentre altres municipis de la Catalunya central i el Pirineu.Aquesta propera edició de la Vuelta Ciclista a Espanya tindrà lloc entre els dies 26 d'agost i 17 de setembre. Catalunya hi tindrà un protagonisme destacat, amb la sortida de la prova des de Barcelona i la celebració de les quatre primeres etapes. La segona etapa creuarà el Bages passant per Manresa, segons havia anunciat l'organització setmanes enrere.Recordem La Vuelta 2012 al Solsonès