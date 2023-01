​CUP Solsona denuncia que la situació de les treballadores familiars del Consell és precària i insostenible

Quina feina fan?

A què estan exposades?

Quines condicions laborals tenen?

Quin és el conflicte?

I hi ha diners per pagar-ho?

Altres elements a tenir en compte

Què cal fer ara?

Les treballadores familiars a domicili del Consell Comarcal del Solsonès reclamen una millora de les seves condicions laborals. Aquest conflicte ja fa temps que dura i, amb molta valentia, han decidit fer una denúncia pública de l’immobilisme del govern d’ERC del Consell Comarcal del Solsonès, presidit per la Sara Alarcón. La formació cupaire solsonina repassa fil per randa aquesta situació en un document que han fet públic:La seva és unaja que atenen aquelles persones que no es poden valdre per elles mateixes, i no es tracta d’una tasca fàcil ni, molt menys, valorada.Aquesta feina, queés clau perquè gent gran, gent desvalguda, etc. pugui ser atesa i, així, garantir que les seves necessitats bàsiques siguin cobertes. A més, són la baula clau de la cadena que permet que gent que viu sola estigui controlada i pugui ser atesa en cas de necessitat.Es tracta d’una feina queja que entre el munt de casos que atenen hi trobem usuaris ambde manera que les treballadores s’exposen a una sèrie de perills per a la salut i la integritat física que no s’estan tenint en compte en les seves retribucions.Les condicions laborals de les treballadores socials del CCSActualment, el seu.. A més, es dona el cas que, per dur a terme aquestes serveis, el Consell té una part de la plantilla que és pròpia, la que pateix aquestes condicions laborals, i una altra part externalitzada. La situació actual és que les treballadores contractades directament per l’ens públic, que són les qui s’encarreguen dels casos més complexes, estan en pitjors condicions laborals que les contractades de forma externalitzada.La situació és d’extrema gravetat i cal que sigui solucionada amb urgència.la redacció de la qual sembla que no acaba d’enllestir-se mai. Mentre esperen aquesta RLT, la reivindicació de les treballadores socials és poder complementar el sou bàsic (i precari) que perceben activant algun complement, per exemple el de perillositat, cosa que depèn exclusivament de la voluntat política del govern comarcal.Mentre s’està negociant aquesta RLT, un procés que fa molt que dura,que milloraria la condició econòmica de les treballadores socials, escudant-se en una legalitat interpretable.Evidentment que hi ha recursos.i aquesta partida no es gasta tota.Els diners sobrants no van a parar altres àrees del Consell, sinó que simplement es deixen d’ingressar, de manera que la comarca desaprofita uns recursos que té a disposició.Històricament, les tasques de cures han recaigut en les dones. Sense anar més lluny, l’equip actual de les treballadores familiars d’atenció a domicili està format exclusivament per dones, cosa que contribueix a normalitzar laConsiderem unaque el Consell Comarcal aprovi declaracions institucionals feministes pel 8 de març i en altres dates assenyalades, mentre les treballadores de cures del Consell Comarcal han de fer la seva feina en aquesta situació de precarietat.Volem destacar també l’actitud que ha tingut l’equip de govern davant d’aquestes reivindicacions. Per una banda, són capaços de fer grans afalacs a la tasca que fan, però, per l’altra, es pot percebre que. I és que, com bé diuen en el seu comunicat les treballadores familiars, la institució pública no només ha de donar un bon servei a la gent, també ha de garantir unes condicions laborals dignes dels seus treballadors.Considerem que és imprescindible donar suport a les Treballadores Familiars en les seves reivindicacions, i estar atents a les convocatòries que hi haurà si la situació no se soluciona en les properes setmanes. Veiem intolerable que aquelles que s’encarreguen d’una tasca tan escencial l’estiguin fent en aquestes condicions de precarietat econòmica. I, davant la manca de voluntat política per resoldre aquest problema, no tenim mes remei quedel Solsonès, en mans d’ERC i presidit per la Sara Alarcón.