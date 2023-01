El passat dimarts dia 3 de gener, larecuperava per primera vegada després de la pandèmia, la petita cantada que habitualment oferia la coral Estel de Sant Jordi per aquestes dates tant significatives. Com no podia ser d’altra manera, l’actuació consistia en unaque combinaven des de les més tradicionals, passant per algunes de més modernes i sentides, i acabant per versions d’altres de conegudes però amb un toc diferent.La primera part va comptar amb les següents nadales, algunes cantades a capella i només amb l’acompanyament de la percussió i d’altres amb acompanyament musical:1. El pobre alegre (tradicional catalana)2. La marxa dels Reis de l’Orient3. Fum, fum, fum (tradicional catalana)4. Quan somrius (Josep Thió)A continuació, i per tal de fer més amena la mitja part, es va realitzar la lectura d’alguns poemes i narracions nadalenques. Seguidament, va tenir lloc la segona part i la coral va cantar el següent:5. És un desig (Josep Thió)6. El petit timbaler7. Nadal blancFinalment, tots plegats, coral i públic, vam cantar una cançó per posar punt i final al concert: el Fum, fum, fum.Cal comentar també, que per part dels àvis i àvies de la residència es vade la coral amb una postal de nadal que elles i ells mateixos havien confeccionat en els seus tallers. Tots plegats la vam rebre amb molt d’afecte i sentiment.En acabar, l’organització de l’Hospital Pere Màrtir Colomés, va convidar a tots els i les cantairesde la coral a un, en senyal d’agraïment i per tal de tancar una tarda de concert rodona.