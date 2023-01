​Torna el Teatre al Casino de Calaf

Propers espectacles

Aquest dissabte l’entitat calafina “El Casino de Calaf” clou el 2n. Taller de Direcció Teatral a càrrec del polifacètic actor i Director MARTÍ PERAFERRER. Més tard, a les 19h30’ tindrà lloc la representació d’una coproducció internacional seva “L’ÚLTIM VIATGE DE RUDOLF NUREYEV”, que interpreta i dirigeix ell mateix, acompanyat dels ballarins Joel Claros i Màrius Gasau.L’obra multidisciplinar tanca lacom Vincent Van Gogh, Tennessee Williams i ara Rudolf Nureyev. Per Peraferrer , la trilogia parteix de la necessitat d’experimentar i investigar quin és el motor de l’art, un motor, diu que és “el dolor”, “el dubte”, les contradiccions i el patiment que es crea des de la incomprensió de l’artista, que no troba el seu espai en la societat.Per assegurar-vos la localitat als espectacles cal reservar-les al telèfon 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep). També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. El preu del espectacle és 9 € per als socis i de 12 € per al públic en general i forma part del ABONAMENT-REGAL al preu de 40 euros per als socis i 50 pel públic en general amb els següents espectacles:3 TENORS el 21 de GenerEL POLIAMOR ÉS AIXÍ ( de complicat) el 11 de FebrerCONCERT i BALL DE L’ORQUESTRA MARAVELLA el 26 de Febrer iLÚXURIA del Ballet Flamenc de BCN el proper 18 de Març