Documentació necessària i requisits dels edificis per optar a l’ajuda

Import de la subvenció

L’ajuda s’adreça a les persones físiques o jurídiques,dels edificis d’habitatges i habitatges, en els termes establerts als articles 7.1.a) i b) del Reial decret 1100/2021, de 10 de desembre, en que hi resideixi alguna persona que hagi complert els 70 anys o tingui reconeguda legalment la discapacitat o es trobi en situació de dependència.El termini per presentar les solitudsinclòs, mentre que les obres s’han d’haver finalitzat amb anterioritat al 31 de març d’aquest 2023.La documentació que cal adjuntar i els requisits necessaris venen determinats en la resolucióTER/3532/2022, de 7 de novembre de l’Agència d’Habitatge de Catalunya.Pel què fa a l’import de la subvenció, per a les actuacions d’accessibilitat en zones comunes dels edificis d’habitatges, és el. Per a les actuacions d’accessibilitat a l’interior dels habitatges, és elamb un màxim de subvenció atorgable de 6.000 euros per habitatge. Aquest límit màxim per habitatge varia el seu import en el cas que a l’habitatge hi resideixi una persona amb discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 75% o amb una dependència reconeguda del 100 %. En aquests casosrespectivament.Per dubtes o més informació, us podeu adreçar a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal delSolsonès, de les 8 del matí fins a les 3 del migdia, o bé telefonant al 973 48 20 03.