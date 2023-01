​Demanen 13 anys de presó a 8 acusats de vendre per Internet cries de falcons robades d'una empresa d'Odèn

La fiscalia demanarobades d'una empresa d'Odèn (Solsonès). Els fets van passar entre el 2011 i el 2014 i, segons la fiscalia, els acusats actuaven com a grup criminal ja que un d'ells -treballador de l'empresa- robava ous i cries, altres dos les duien a un centre de Manresa propietat d'un altre acusat per finalitzar el procés de cria i posar els exemplars a la venda i d'altres ho feien als seus domicilis, on havien instal·lat incubadores. El judici es farà del 16 al 20 de gener a l'Audiència de Lleida pels delictes de. Els demanen també una indemnització d'un milió d'euros.La fiscalia demana concretament que se'ls condemni a 3 anys de presó pel delicte de furt continuat d'especial gravetat. Pel delicte continuat de tràfic d'espècies protegides sol·licita 2 anys de presó i inhabilitació per caçar i per treballar en qualsevol feina relacionada amb el comerç d'aus; per falsedat documental 3 anys de presó i una multa de 8.640 euros a cadascun, per pertinença a grup criminal 2 anys de presó i pel delicte de receptació 3 anys de presó i multa de 10.000 euros cadascun.Segons l'escrit del ministeri públic,conegudes com la girfalc, el pelegrí, el sacre o el rusticolus, que tenen línies genètiques úniques al món, la majoria de les quals s'exportaven a països àrabs. Així, el treballador acusat, aprofitant que a més vivia allà, aprofitava l'època de criança -entre els mesos d'abril i juny- per robar entre 20 i 25 aus per temporada per després dur-les als domicilis particulars d'altres acusats o al centre de Manresa per finalitzar la cria i vendre-les. Precisament en aquestes instal·lacions, que l'escrit recull que eren "d'un estat precari", es van trobar aus en condicions de salut "molt dolentes", una de les quals va morir.Segons la fiscalia, en aquest centre de Manresa van arribar a néixer 19 exemplars descendents d'un exemplar provinent d'Odèn i una de les acusades s'encarregava de contactar amb possibles compradors a través d'Internet i de vendre alguns dels exemplars a l'estranger. Per fer-ho, segueix l'escrit, els acusatsadministratius, les anelles i la documentació individualitzada de les aus per poder vendre els exemplars il·lícits, utilitzant fins i tot en algun cas, certificats que pertanyien a exemplars morts, donant així "aparença de legalitat" a les aus robades. Cada exemplar tenia un preu de venda al mercat d'entre 6.000 i 10.000 euros.Es calcula quei que el valor total de les aus ascendeix a 355.000 euros. És per això que la fiscalia demana també que els acusats indemnitzin l'empresa d'Odèn amb gairebé un milió d'euros així com a les persones a qui van vendre falcons de manera il·legal amb el preu que van pagar.