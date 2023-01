Solsona estrena un nou parc infantil al sector de la Cabana del Màrtir

És de fusta natural de robínia i consta d’un circuit de cordes per a l’equilibri i l’escalada, un mòdul mikado i un gronxador inclusiu de tipus niu

Els Reis han portat un nou parc infantil a Solsona per estrenar avui mateix. S’ubica a l’extrem del carrer del Drac, al sector de la Cabana del Màrtir, i a tocar de l’escola El Vinyet.i consta d’un circuit de cordes per a l’equilibri i l’escalada, un mòdul mikado i un gronxador inclusiu de tipus niu. La urbanització de l’espai es complementarà els propers dies amb laEl parc infantil de la Cabana del Màrtir s’ha projectat des dels serveis tècnics municipals apostant perresistents i que requereixin el manteniment mínim. Per això s’ha optat per elements de joc fets de robínia, una fusta d’alta qualitat que aguanta més de vint anys a l’exterior sense haver-ser de tractar amb productes químics.El nou parc–a partir de 4 en el cas del mikado– i està pensat per fomentar la socialització i la diversió dels infants, alhora que els convida a grimpar i, així, els estimula la capacitat motora. Els nens i nenes amb dificultats de mobilitat poden utilitzar el gronxador niu, en el qual poden pujar més de dos infants simultàniament.Quan les condicions siguin òptimes,el paviment del qual s’ha condicionat amb sauló i graveta. L’adquisició i instal·lació dels elements de joc ha tingut. L’obra, que forma part de la urbanització de l’entorn de l’escola El Vinyet, quedarà enllestida amb el mobiliari urbà que falta, una font i enllumenat que funcionarà amb energia solar.Durant aquest mes tambéaquests dies tancat per obres.