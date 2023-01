Com cada any SSMM els Reis Mags d’Orient visiten el municipi de Pinell.Enguany van fer parada a Sant Climenç on van ser rebuts per petits i grans amb bengales i focs d’artifici, a la plaça de l’església van fer el discurs i repartir regals als presents, seguidament van anar a les masies que ho van sol·licitar.Al acabar l’acte hi va haver coca, xocolata i torrons pels assistents.Agraïment a tothom qui va col·laborar.