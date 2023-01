​Victòria ben merescuda del Solsona a Castellserà

Salutacions inicials

Sortida dels dos equips al camp de futbol

Fent l'escalfament

Fitxa tècnica del CF Solsona

Equip titular del CF Solsona

La primera part va ser bastant, semblava que el fred (4graus) i un camp de gespa natural en males condicions no deixaven trenar bones jugades.Les ocasions de gol més clares, però, foren del Solsona, com un contraatac ben portat pelque acabà l’amb un xut per damunt del travesser o un servei de banda de l’Aniol que el Modestas rematà amb el cap per damunt de la porteria i també un córner lliurat arran de gespa que l’Aniol , en situació òptima, no pogué engaltar-la bé pel mal bot de la pilota.Al minut 43 ocorregué. Un centre de l’desde la banda arribà al cap del Modestas, la passà a l’Ignasi Ballarà, que, girant-se, rematà a gol.Els de Castellseràal jutge de línia i a l’àrbitre perquè consideraven que l’Ignasi estava en fora de joc, però el jutge de línia no havia fet cap senyal, l’àrbitre concedí el gol i amonestà diversos jugadors.. El sistema del 4 - 4 – 2 del Castellserà no pogué amb la bona disposició dels solsonins. El Guiu Montaner fou l’amo del carril esquerre i, gràcies a les seves centrades, hi hagué diverses ocasions de gol, com les de l’Hug i de l’Eduard Navío que estavellaren la pilota al pal. L’Eduard tornà a estar a punt de marcar en una falta directa que fregà l’escaire de la porteria. El Solsona dominava el partit; no obstant això, el Castellserà va xutar una falta lateral cap a l’àrea, la pilota rebotà al peu d’un davanter i entrà al fons de la porteria sense que el porter Daniel Soria pogués reaccionar. L’1 a 1 era molt inesperat. Al cap d’uns minuts, encara ho fou més quan l’àrbitre aturà el partit per demanar al delegat del camp que fesEn un dels darrers atacs dels solsonins, l’Hug xutà des de la frontal de l’àrea, el porterdesvià la pilota i el refús el recollí esplèndidament el, que clavà el segon gol del Solsona. Era el minut 87, l’1 a 2 definitiu. El CF Solsona acabà guanyant amb patiment i punt d’honor el partit.que aquesta setmana ha guanyat per 3 a 2 la UE Guissona i en la primera volta ens va guanyar per 2 a 0. Segur que serà un gran partit.Titulars: Daniel Soria, Ignasi Ballarà, Adrià Barniol, Dídac Espuga, Guiu Montaner, AniolSerra, Sergi Vendrell, Roger Ribera, Ioan Andrei Deac, Modestas Melnikas i Hug Plans.Suplents: Joel Canals, Arnau Camí, Àlex Garcia Garcia (46’) i Eduard Navío (62’)Gols: Ignasi Ballarà (43’) i Roger Ribera (87’)Targetes grogues: Modestas Melnikas (43’), Aniol Serra (65’) i Daniel Soria (89’)