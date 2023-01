Sancho Ayala fa doble podi al Campionat Català de Clubs

La classificació final ha estat,en categoria masculina:

En categoria femenina, la classificació final ha estat:

Ayala, amb el dorsal 67, entremig dels corredors a la pista Foto: Cosme Oriol

Les dues formacions màsters de l'Avinent Manresa han pujat al podi en el Campionat de Catalunya de clubs màsters en pista coberta que s'ha disputat el passat cap de setmana a la Pista Coberta de Sabadell.La formació femenína ho ha fet com a subcampiona de Catalunya, i el combinat masculí ha pujat al tercer esglaó del podi català desprès de dur a terme la que ha estat la seva millor actuació dels darrers anys.Pratenc AA (128 punts), Nou Barris (118), Avinent Manresa (108) Barcelona Atletisme (103), JA Sabadell (101), Unió Colomenca Atletisme (95), CA Tarragona (70), CE Universitari (68), Cornellà Atlètic (61), CA Granollers (52), GA Lluissos de Mataró (47), CA Parets (35),Barcelona Atletisme (67 punts), Avinent Manresa (57), Pratenc AA (54), GA Lluissos de Mataró (49), CA Granollers (46), Cornellà Atlètic (46), JA Sabadell (43), CA Tarragona (41), CA Parets (24).Individualment, cal destacar a tot l'equip masculí, per la destacada actuació de tots els seus components en cadascuna de les proves del programa de competició. Toti així, menció especial perque ha sumat vint-i quatre punts per l'equip al guanyar en les dues proves en que ha pres part. S'ha imposat en els 3000m llisos amb 9'26"33, i noranta minuts més tard, en el 1500m llisos amb 4'32"74.