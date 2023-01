Els Reis arriben a Solsona amb carrosses noves enmig d’una gran expectació

El Rei Gaspar Foto: Ramón Estany

A peu pel nucli antic

El Rei Baltasar Foto: Ramón Estany

L'Estel Foto: Ramón Estany

Una coreografia d'estels Foto: Ramón Estany

El mitjà de transport és essencial en una vetllada màgica com la d’avui. Els Reis d’Orient arriben a Solsona per carretera i enguany ho han fet estrenant carrosses. Per primer cop, Ses Majestats han disposat d’, amb la qual cosa la cavalcada ha guanyat color i espectacularitat enmig d’una gran expectació esquitxada per centenars de fanalets encesos al llarg del recorregut des de l’avinguda del Cardenal Tarancón fins al portal del Castell., majoritàriament d’entitats, escoles i voluntaris a títol particular.Els il·lustres visitants d’Orient han confiat en elper a l’ornamentació de les seves carrosses, cadascuna de les quals s’inspira en els possibles orígens geogràfics dels Reis, però integra distintius solsonins:ha arribat sobre una carrossa d’estil hel·lènic coronada pel sol del portal del Pont;el seguia en una estructura d’aspecte mesopotàmic i amb el cap de lleó esculpit d’alguns fonts solsonines, mentre ques’ha desplaçat en una carrossa d’estètica tribal, que evoca l’Àfrica, i en la qual es poden veure pintures representatives del bestiari de la Festa Major. També s’han estrenat dues carrosses per transportar les piles de regals que s’han de repartir a les llars solsonines.Estrelles lluminoses, portadors de fanalets i de torxes, carters i cartes, carboners, portadors de regals, escribes, patges petits i armats han integrat la rua, que ha passat pel passeig fins a l’altura de la que havia estat la principal porta d’accés a la ciutat fins al segle XVIII. A l’exterior del portal del Castell, els tres savis i els seus patges i patgesses han baixat de les carrosses i han estat, i altres membres de la corporació local abans de continuar el seu trajecte pel nucli antic a peu, tal com havien fet fins al 2020. Ho han fet amb l’acompanyament musical de l’, bo i repartint caramels, somriures i abraçades entre riuades de famílies.Després de tres anys sense poder-ho fer, els Reis han tornat a adreçar. Com era d’esperar, els han preguntat si s’havien portat bé i han acceptat la resposta unànime amb condescendència. En la seva primera visita postpandèmia, Melcior ha reivindicat la llibertat de tornar a sortir al carrer a jugar.En aquest sentit, també ha avançat que la ciutat aviat estrenarà nous espais per al lleure infantil:Com és habitual, en la seva al·locució, els Reis han recordat als adults que el regal més preuat és el temps que dediquen als infants, i han agraït la solidaritat que ha permès recollir 150 joguines al Solsonès en el marc de la campanya de Creu Roja Joventut.L’itinerari reial a Solsona ha continuat per la plaça Major i el carrer de Sant Miquel fins a laper protagonitzar la tradicional ofrena. En acabar, Ses Majestats s’han acomiadat del públic solsoní abans de començar l’àrdua tasca de visitar totes les cases de la ciutat.L’Ajuntament de Solsona agraeix la col·laboració desinteressada dels membres de la Comissió de Reis i les entitats que han fet possible la rua més màgica de l’any: Agrupament Escolta Pare Claret, Esplai Riallera, Amisol, Centre Excursionista del Solsonès, escoles de primària, Escola de Dansa, Fundació Volem Feina, Orquestra Patinfanjàs, Tatrau Escola de Teatre, els Trabucaires de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès i voluntaris a títol particular.