​Al·locució dels Reis d’Orient a Solsona

Solsonines i solsonins, grans i petits,recorreguts i de travessar llocs inhòspits i territoris desconeguts, és un goig tornar a Solsona i, durant aquesta vetllada, saludar tanta gent bona!que avui s’han mobilitzat per fer més lluïda la nostra visita a la ciutat. La col·laboració ciutadana i l’enginy compartit són la clau de l’autèntica màgia d’aquesta nit. Aquest any també ens sentim cofois dels nous vehicles que estrenem. Segur que ens facilitaran el repartiment de tots els paquets que us portem.Sort tenim dels nostres emissaris i els follets verds del campament reial, que han recopilat centenars de cartes sense fer-ne un sidral. També n’hem recollit a la bústia i per correu electrònic, i tractarem cada desig com si fos únic.com cada any, us hem de fer! Nens i nenes de Solsona, us heu portat bé?!Potser us heu quedat sense veu o és que alguna cosa amagueu...? Tornem-ho a intentar: solsonins i solsonines, aquest any passat heu sigut bones persones?. Així ens agrada. Per això en aquesta població sempre fem parada.celebrem haver recuperat la cavalcada amb normalitat. I amb la primera visita postpandèmia que us fem, la llibertat reivindiquem! La llibertat de tornar a sortir al carrer a jugar. Ens han dit que teniu una plaça com nova on córrer i patinar. No us faci mandra tornar-hi a saltar. També sabem que ben aviat gaudireu nous espais de joc. Una mica de paciència, que falta poc.el regal més preuat: el vostre temps al seu costat. Jugueu, passegeu, llegiu, rieu, cuineu plegats. Això ens fa feliços a totes les edats.Gaspar, Baltasar i jo mateix donem les gràcies a les entitats i persones voluntàries a títol individual que participen a la cavalcada. Tota aquesta colla de gent es mereix un fort aplaudiment.per haver-nos ajudat a recollir 150 joguines al Solsonès. Nosaltres som mags però també fa màgia la solidaritat.continuarem el nostre recorregut fins a la catedral abans de repartir cada regal. Ens acomiadem desitjant-vos un 2023 ple d’amor, salut, justícia i il·lusió.Paraula de Melcior.Moltes gràcies, Solsona, i fins l’any que ve!