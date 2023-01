Al Solsonès hi havia 607 caps d'explotacions agràries el 2020

Segons dades de l', l'evolució del nombre de caps d'explotacions agràries al Solsonès ha estat negativa en els darrers anys, més concretament, entre el 2009 i el 2020,. En comparació, no ha estat tan intensa la caiguda com amb altres comarques de la Catalunya Central.Al Solsonès, la davallada ha estat del 2'8%, lluny del 30% que ha patit el Bàges, el 17% del Berguedà, o l'11% de l'Anoia.També és interessant veure com ha evolucionat l'edat dels caps de les explotacions, que és preocupant ja que indica un clar envelliment de la pagesia.Malgrat que s'han doblat els caps d'explotacions menors de 25 anys (han passat de 4 a 8), aquesta xifra és poc rellevant. Els caps d'explotacions de 25 a 34 anys, han baixat de 62 a 35. De 35 a 44 anys, s'han quedat gairebé igual de 114 a 101.De 45 a 54 anys també s'ha reduit el nombre de titulars de l'explotació agrària, passant de 167 a 116.Finalment, a les portes de la jubilació, entre 55 i 64 anys, s'ha passat dels 185 als 155. I de més de 65 anys, la xifra s'ha doblat, passant de 92 a 192.