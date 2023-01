Cavalcada de Reis 2023 de Solsona: recorregut, horaris i novetats

Recorregut de la cavalcada de Reis a Solsona

Sorpreses en la cavalcada de Solsona

El moment culminant d’aquestes dates per a la immensa majoria d’infants es fa esperar fins al 5 de gener amb. Com sempre, ho faran per l’avinguda del Cardenal Tarancón a partir de dos quarts de set de la tarda. Després de tres anys, l’Ajuntament i la Comissió de Reis recuperen el recorregut pel passeig i l’al·locució del rei Melcior des de la capelleta de la plaça de Sant Joan. Ses Majestats baixaran del vehicle al portal del Castell, des d’on es desplaçaran a peu fins a la plaça de Sant Joan i, d’allà, fins a lacatedral.Enguany s’han invertit unsamb novetats que la ciutat manté com a sorpresa. Així mateix,amb més patges reials. L’organització recorda a les famílies que poden assajar la cançó que s’està convertint en l’himne d’aquesta cita des que es va celebrar el musical del 2021 amb el vídeo que hi ha penjat a YoutubePer donar escalf als Reis en la seva parada a la ciutat, a Solsona l’Ajuntament i la Comissió de Reis mobilitzen l’Agrupament Escolta Pare Claret, l’Esplai Riallera, Amisol, el Centre Excursionista del Solsonès, el Consell Comarcal, les escoles de primària, l’Escola de Dansa, la Fundació Volem Feina, l’Orquestra Patinfanjàs, Tatrau Escola de Teatre, els Trabucaires de Solsona i altres ciutadans a títol particular.18h inici a la Ctra. de Berga.19h inici del repartiment de regals.: Repartiran regals tota la tarda.18h inici a La Coma. A les 20h, baixada de torxes al Port del Comte.19h a la plaça del poble.19h: Trobada a la Plaça de Cal Ton per anar tots junts a rebre als Reis Mags al Pont d'Ogern. Tot seguit s'anirà al local de l'Agrupament Baixa Ribera Salada per repartir els regals.