​El patronat d’Espurnes Barroques aprova la programació del 2023 i la incorporació d’una nova patrona

Un any i mig després de la creació de la, l'organització responsable d'impulsar i organitzar el festival que porta el mateix nom ha augmentat el seu patronat incorporant-hi, des del passat 10 de desembre, a, natural de Barcelona.Quintana ési té un Màster en direcció de màrqueting. Ha estat vinculada laboralment amb l'Ajuntament de Barcelona, amb diverses empreses i agències de publicitat i d'identitat corporativa i administradora d'empreses vinculades en l'organització d'esdeveniments: Port Avinyon i la Rectoria de Godmar, a Callús, on passa els caps de setmana. És vicepresidenta de la Junta del Concurs Internacional de Piano Maria Canals de Barcelona i Patrona de la Fundació MACBA.Ella s'afegeix al patronat format per Pere Fons, Jaume Badia, Jaume Biarnés, Maria Garganté, Raül Garrigasait, Assumpció Malagarriga, Valentí Oviedo i amb David Sanclimens com a secretari, totes elles(Solsonès, Bages, Anoia i Segarra) i amb una trajectòria destacada en els àmbits essencials del projecte com són la música, la gastronomia i el patrimoni des d'una dimensió cultural però també amb termes socials, educatius i de desenvolupament econòmic i turístic de l'entorn rural.En la reunió de patronat celebrada al Teatre Kursaal de Manresa,, també va presentar i explicar la programació de la sisena edició que tindrà lloc entre el 12 de maig i l'11 de juny de 2023, amb una prèvia a Manresa el 12 de febrer amb el concert "Montserrat a la Cova", pel qual ja hi ha les entrades a la venda a www.espurnesbarroques.cat . Aquest primer concert del 2023 a càrrec de la Jove Capella Reial de Catalunya, sota la batuta de Lluís Vilamajó, serà el punt i final d'Espurnes Barroques a la programació anterior, dedicada als 500 anys de l'estada de Sant Ignasi a Manresa i que es va iniciar el 3 d'abril passat amb un concert a La Seu a càrrec de Jordi Savall.Pel que fa a la resta de programació del 2023, després de l'aprovació per part de la totalitat dels membres del patronat, s'acabarà de treballar amb l'equip i els diversos municipis que en formaran part i es presentarà entre els mesos de febrer i març.