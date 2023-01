Presenten a Solsona el llibre «Cartes al meu estel»

Presentació del llibre avui a Solsona

Sobre l'autora i les col·laboradores del llibre

explica a "Cartes al meu estel" la història d’una persona gran, anomenada també Maria, a qui va cuidar prop de dos anys fins al mateix dia de la mort. Una mort plena d’interrogants i dubtes: per què va morir, de què va morir? En quines condicions? Tots els fets que van esdevenir abans, durant i després de conviure amb ella mereixen ser explicats i recordats. La història, narrada amb una profunda tendresa, revela un amor incondicional. El fill Joan i la malaltia que pateix posaran un punt d’unió i enfortiran aquest vincle tan estret. Amb tot, els fets narren unes relacions molt íntimes i especials que es retroalimenten entre elles.que, amb paraules sàvies, ha dipositat tota la sensibilitat cap a temes de caràcter social amb l’innegable domini del llenguatge que el caracteritza. Esperem que aquestes vivències no us siguin en cap cas indiferents.El llibre serà presentat avui dilluns, 2 de gener, a la Biblioteca Carles Morató de Solsona, a les 18:30 hores.. Comptarà amb la presència de l'autora i hi participarà la Carme Colilles, treballadora social, que parlarà de l'atenció a domicili i del bon tracte a les persones vulnerables.La Maria Chopitea és treballadora sociosanitària amb gran experiència i plena dedicació en l’acompanyament a gent gran i vulnerable, amb diversitat funcional. És l’autora del llibre perViu a Sant Cugat, treballa fent assistència a diferents domicilis i entitats de Catalunya. Lafa treballs de disseny gràfic, s’ha cuidat del disseny, la maquetació i cura de la forma i l’estil del llibre. Viu i treballa a Callús. Latreballa en una escola cooperativa a Barcelona, al barri del Guinardó, com a mestra d'educació especial, aficionada a la lectura i escriptura, ha posat paraules a tot el relat, amb destresa i sensibilitat. Actualment, viu al barri del Poblenou de Barcelona. Tant la Isabel, com la seva germana Roser, sónmolt vinculades des de sempre al Solsonès, per haver viscut i estudiat durant molts anys a Solsona i pels lligams familiars i d’amistats que les uneixen a aquesta terra.El relat no només vol treure a la llum un cas concret i en unes condicions familiars molt particulars. Éssobre l’atenció a les persones d’edat avançada i vulnerables. Aquelles que no poden valdre’s per si mateixes i necessiten l’ajut extern. Posa entre les cordes els nostres sistemes sanitaris i atencionals, amb les seves virtuts i defectes. Tard o d’hora, totes les persones ens convertirem en vulnerables, en dependents, i ens agradarà ser ben ateses.Tanmateix,a les persones que –per l’edat, condicions físiques, psíquiques o amb vulnerabilitats socials– poden romandre en el silenci. I aposta amb esperança per la humanització, la millora de les comunicacions i les relacions empàtiques entre totes i cadascuna de les parts que intervenen dins i fora dels centres d’atenció a les persones amb dependència.