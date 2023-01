Pòquer solsoní als podis de la Cursa dels Nassos d'Oliana

Marc Malé, al podi dels 10 K Foto: Jordi Odén

L'Alfons Vilaseca, quart lloc i primer de la seva categoria Foto: Jordi Odén

Noa Viladrich Bueno fa segon lloc als 5K

La Noa, al podi femení dels 5K Foto: Jordi Odén

Albert Seuba i Rotxés s'imposa als 5K

Albert Seuba, al podi Foto: Jordi Odén

El passat dissabte 31 de desembre, Oliana va acollir l'última cursa de l'any i de la, la Cursa dels Nassos, que després de dos anys de pandèmia ha tornat amb el format original de la cursa.Aquesta prova, organitzada pel, es va iniciar l’any 2011, i està formada per dos recorreguts: Un de 5 Km que transcórre pels carrers de la vila i un de 10 km, enguany d'11 km, que porta a tots els corredors fins al Castell d’Oliana.Hi van participar 94 inscrits als 10 K i 230 inscrits als 5K. La proximitat fa que sigui una cursa molt concorreguda per esportistes del Solsonès, amb una destacada presència de l'Equip de Curses i Marxes del Solsonès, que ha realitzat un bon paper, assolint els primers llocs. Així doncs, a la Cursa dels 10 K, el solsonís'ha fet amb el tercer lloc de la general. En quart lloc, ha entrat l', que ha pogut pujar també al podi de la seva categoria, Màster.1 XAVI ALET ALIS INDEPEND. 00:46:21 SENM2 JUANMA FERNANDEZ HORNERO FINQUES PRATS RUNNERS 00:46:32 VETMEQUIP DE CURSES I MARXES DEL SOLSONÈS 00:47:00 VETMAltres classificats del Solsonès. Consulteu resultats complets de 10K 4 ALFONS VILASECA MIQUEL CURSES I MARXES DEL SOLSONÈS 00:48:21 MASM5 MIQUEL VILA FLOTATS INDEPEND. 00:48:23 SENM15 DAVID PLANES GENÉ CENTRE EXCURSIONISTA DEL SOLSONÉS 00:56:10 VETM17 FERRAN MUXI TERRICABRAS INDEPEND. 00:56:32 SENM20 DAVID ESTANY GENE INDEPEND. 00:57:06 SENM30 EVA PELLICER ROCAMORA INDEPEND. 01:03:10 SENF42 MARTA CASAFONT BRINGUES INDEPEND. 01:07:22 VETF48 MERCÈ CARRALERO CASTELLS CENTRE EXCURSIONISTA DEL SOLSONÉS 01:11:30 SENFLa representació femenina dels solsonins també ha pujat al podi, gràcies al segón lloc de la, als 5K.La cursa dels 5 quilòmetres ha estat guanyada per l'atleta solsoní de l'equip ASTRIMAN,, que ha estat acompanyat per un altre solsoní, al tercer lloc, el, del club Prat Triatló.ASTRIMAN 00:17:36 5SENM2 MATIAS CARANDELL WIDMER CCP MUÇ MIQUEL 00:17:43 5SENMPRAT TRIATLÓ 1994 00:17:53 CADM.En novè lloc, ha entrat el corredor de l'Equip de Curses i Marxes del Solsonès,. Podeu consultar la classificació completa aquí