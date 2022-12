Conesa destaca de Benet XVI que ha ensenyat a posar la fe en diàleg amb la raó humana i a obrir la raó al món de la fe

Omella agraeix a Benet XVI el seu "magisteri i testimoni de vida"

Tant bon punt s'ha donat a conèixer la mort del papa emèrit Benet XVI , les campanes de la Catedral de Solsona han repicat sense parar, anunciant la trista notícia per al món catòlic., ha publicat a les xarxes socials un breu comunicat on ha expressat "immensa gratitud per la fecunda vida del Papa Benet XVI." Alhora ha agrait a Déu "el testimoni de la seva vida lliurada a l'Església i la qualitat dels escrits lúcids".que "ha estat, de veritat, un humil treballador a la vinya del Senyor. El seu vigorós pensament ha il·luminat el nostre temps, ensenyant-nos a posar la fe en diàleg amb la raó humana i a obrir la raó al món de la fe."les paraules que escrivia fa poc: "Molt aviat em presentaré davant del jutge definitiu de la meva vida. Encara que pugui tenir molts motius de temor i por quan miro enrere en la meva llarga vida, em sento, però, feliç perquè crec fermament que el Senyor no només és el jutge just, sinó també l'amic i el germà que ja va patir Ell mateix les meves deficiències i per això, com a jutge, és també el meu advocat (Paràclit)”.I ha acabat unint-se als cristians de tot el món "en pregària pel seu descans etern".La diòcesi solsonina celebrarà properamenti president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Joan Josep Omella, lamenta la mort del papa emèrit Benet XVI, de qui destaca el seu "magisteri i testimoni de vida". A través d'un vídeo difós a través de les xarxes socials i de la pàgina web de la CEE, el cardenal i arquebisbe ha lloat el seu "profund ministeri" com a Papa, els seus escrits teològics i el seu amor a l'Església. I li ha demanat que des de "la casa del Pare, continuï mirant amb tendresa el món". Omellaentre el 2005 i el 2011, entre elles la de Barcelona el 2010. També ha recordat les beatificacions de personalitats espanyoles.El també president de laha dit que Benet XVI serà recordat per la seva "proximitat amb l'Església que peregrina a Espanya". Omella ha conclòs el comunicat dient: "Papa Benet, descansa en pau".