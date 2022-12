Totes les noves ordenances fiscals de Sant Llorenç de Morunys per al 2023

Bonificacions a l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.

Taxa per l’aprofitament especial dels edificis i materials de propietat municipal.

Taxa pel servei de banys, dutxes, piscines, instal·lacions esportives i altres serveis semblants.

Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 216 del dia 10 de novembre de 2022 i atès que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici 2023 i següents la modificació de les següents ordenances fiscals el text de les quals es transcriu tot seguit:Unade l’impost per a les obres en els quals concorrin les condicions següents:Per a obres d’arranjament i embelliment de façanes, mitgeres i envans al descobert en tot tipus d’edifici situats dins del nucli antic de la poblacióLes obres de restauració d’habitatges de primera residència situats dins del nucli antic de la poblacióLes obres que es realitzin per a la reparació d’immobles afectats per patologies estructurals (aluminosis, carbonatació o similar).Les obres destinades a la eliminació de barreres arquitectòniques.Les obres d’ampliació o instal·lació en edificacions existents destinades a incorporar elements de construcció sostenible basats en sistemes actius d’aprofitament de l’energia solar, biomassa, geotèrmic o sistemes per a l’estalvi d’aigua a tot el municipiUnade l’impost per a les obres en els quals concorrin les condicions següents:Les obres de restauració d’habitatges situats dins del nucli antic de la poblacióPodran sol·licitar la bonificació les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries. Els sol·licitants hauran de presentar:a) Instància dirigida a l’alcalde en la qual es farà constar la seva identitat, ubicació de l’edifici, classe d’obra, pressupost, termini d’execució i subvenció sol·licitada.b) Fotocòpia de l’escriptura de la propietat i declaració conforme no està gravada de forma que impedeixi la realització de les obres i l’obtenció de la subvenció. L’Ajuntament podrà sol·licitar certificació del domini i càrregues de la finca.c) Pressupost de l’obra subscrit pel contractista o industrial que hagi de realitzar-les. Si fos preceptiu la intervenció d’un facultatiu, s’haurà de presentar projecte tècnic.Una bonificació de 95% de la quota a favor de les construccions, instal·lacions u obres que siguindeclarades de especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstancies socials, cultural, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració. Correspondrà dita declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu , pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.”Ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.La nova redacció de l’article 6è és la següent:“Article 6è. Quota tributaria.1. La quota tributaria consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció dela naturalesa i el destí deis immobles i de la categoria del lloc, la plaga, el carrer o la via pública on estiguinsituats.2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:Epígraf primer. Habitatges:Per cada habitatge...........................................................................90,00 eurosEpígraf segon. Allotjaments:Hotels i fondes........................................................................... 232,00 eurosResidència d’Avis La Vall..........................................................988,00 eurosEpígraf tercer. Comerços:Alimentació ........................109,00 eurosBotigues..........................................72,00 eurosEpígraf quart. Establiments de restauració:Bars..................................................109,00 eurosRestaurants.......................................232,00 eurosEpígraf cinquè. Altres locals industrials o mercantils:Tallers mecànics..................................116,00 eurosa) Materials municipals:- Cadires, per cadascuna ................................. 0,50€- Taules...........................................................2,00€- Barbacoa ......................................................5,00€Fiança de 12,00€ per cada taula i cadira sol·licitada amb un màxim de 100,00€b) Utilització d’edificis municipals:Sala d’Actes Ajuntament. Matrimoni civil en dissabtes o Festius... 200,00 €Teatre, Sala polivalent o Biblioteca- Actes (abril - setembre)................................................... 25 €/dia- Actes (octubre-març)....................................................... 50 €/dia- Actes organitzats per entitats del municipi(en l'acte cal publicitar la col·laboració de l’Ajuntament) Netejar el local o pagar 25€Poliesportiu (per actes esportius i sense muntar res per part de la brigada)- Actes (abril-setembre)..................................................... 50 €/dia- Actes (octubre-març)...................................................... 100 €/dia- Actes organitzats per entitats del municipi.(en l'acte cal publicitar la col·laboració de l’Ajuntament)Netejar el local o pagar 50€Poliesportiu (altres actes amb muntatge parquet per part de la brigada)- Actes (abril - setembre)................................................... 300 €- Actes (octubre-març)........................................................ 350 €“En tots els casos, caldrà dipositar 40,00 € de fiança per entrega de la clau, i en el cas del pavelló 150,00€ de fiança per possibles desperfectes.”La nova redacció de l’article 3 és la següent:Article 3. Quantia1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa següent per cada un dels diferents serveis.2. La tarifa de la taxa serà la següent:Preus de l’entrada de la piscina municipalENTRADAInfantil, (de 0 a 3 anys) GratuïtaJove ( de 4 a 14 anys) 3 €/ diaAdult ( de 15 a 65 anys) 4 €/ diaGent gran (pensionistes més de 645anys) 3 €/ diaABONAMENTSJove ( de 4 a 14 anys)Gent gran ( de més de 65 anys)15 dies 35 €1 mes 50 €Temporada 80 €Adult ( de 14 a 65 anys)15 dies 50 €1 mes 70 €Temporada 110 €Família Nombrosa TemporadaImport total per tots els integrants de la família 200 €Família Monoparental TemporadaImport total per tots els integrants de la família 100 €ABONAMENTS MÉS CURSET DE NATACIÓPer poder gaudir d’aquest abonament caldrà una assistència mínima de dues setmanes al curset de natació.Abonaments de temporadaJove ( de 4 a 14 anys) 50 €Adult ( de 15 a 65 anys ) 70 €Gent gran ( pensionistes més de 65 anys) 50 €Article 4. BonificacionsAdministració Local 203Número 249Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 30 de desembre de 20221- Les persones empadronades en el municipi, gaudiran d’una bonificació en els preus dels abonaments idels abonaments més el curset de natació del 20 %.2- Per l’entrada de tarda a la piscina (15h a 20h) es gaudirà d’una bonificació del 50%Les Bonificacions no es poden acumular.Preus Gimnàs MunicipalMatricula 40 €Accés a SalaJoves (fins a 25 anys), jubilats i federats 25 €/mesAdults 30 €/mesEntrada 1 dia 8 €Classes Dirigides1 h classes dirigides a la setmana 20€/mes (no pot beneficiar-se del suplement per accés a sala)2 h classes dirigides a la setmana 30 €/mes4 h classes dirigides a la setmana 40 €/mes5 h o mes dirigides a la setmana 50 € / mesAmb un suplement de 5 € /mes en els abonaments de totes les classes dirigides tens abonament d’accés aSala totes les hores d’obertura del equipamentPreus Pista de PàdelLloguer pista Socis Gimnàs Municipal 2 €/ 30 minuts + 1 €/ 30 minuts suplement amb llum.Lloguer pista No socis Gimnàs 4 €/30 minuts + 1 €/30 minuts suplement llum.Ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa per ocupació de la via pública.La nova redacció de l’article 6è és la següent:Article 6.Quota tributàriaOcupació via pública i terrenys d’ús públic…………………………………..0,12€ /m2/diaTaules i cadires:- Bars i restaurants donats d’alta al municipi: Taula i 4 cadires: 75 €/anyAdministració Local 204Número 249Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 30 de desembre de 2022- Bars i restaurants donats d’alta al municipi: Taula i 4 cadires: 50 €/mig anyEls elements instal·lats a la via pública no podran contenir publicitat, cal presentar a l’ajuntamentabans a través d’una instància quin mobiliari es voldrà col·locar perquè sigui aprovat.Mercat setmanal, fires i festes- Parades 2 €/ml/dia- Mínim 5 €La Fira dels Ous d’Euga i la del Drap Piteu gaudiran d’una bonificació del 100%− Activitats recreatives en general €/ m2/diaFins a 9.99m2 ................................................................... 3,00 €De 10 a 29,99m2 ........................................ ........................ 2,00 €De més de 30m2 ................................................................ 1,50 €Quota mínima 20 €Bonificació segona atracció recreativa al 75% (el % s'aplicarà sobre la més barata)- Infables (activitat recreativa tipus castell) €/ m2/diaFins a 34,99 m2 ................................................................... 1,50 €De més de 35 m2 ................................................................ 1,25 €Quota mínima (abans arribada) 25 €-Auto xocs i llits elàstics€/diaFins a 400 m2 ......................................................................Administració Local 205Número 249Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 30 de desembre de 2022De 401 a 600 m2 .................................................................. 75,00 €Superiors a 601 m2 ............................................................... 100,00 €Quota mínima (abans arribada) 125,00 €125,00 €Preu Especial Festa MajorAuto xocs més llits elàsticsCaballitos més inflable( activitat recreativa tipus castell) 330€Caseta de tir més caseta ànecs 175€165€Preu Especial Setmana SantaAuto xocs més llits elàsticsCaballitos més inflable( activitat recreativa tipus castell) 50€/diaCaseta de tir més caseta ànecs 40€/dia− Xurreries i creperies€/ m2/diaFins a 9.99m2 ................................................................... 1,50 €De 10 a 29,99m2 ........................................ ........................ 2,00 €De més de 30m2 ................................................................3,00 €Quota mínima (abans arribada)20,00− Bars i restaurants (ambulants)Fins a 9.99m2 ...................................................................De 10 a 29,99m2 ........................................ ........................ 4 €/ m2/diaDe més de 30m2 ................................................................ 6 €/ m2/diaQuota mínima (abans arribada) 8 €/ m2/dia50,00 €− Casetes de pirotècnia ................................72,00 €/dia− Circ ................................................................. ..0,12 €/m2/dia− Rodatges de pel·lícules, espots o similars ........................... 175 €/dia− Reportatges fotogràfics o similars .............................. ........75,00 €/dia “Pel que fa al text de les ordenances fiscals modificades es fa pública l’adhesió d’aquest Ajuntament al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 192 de 04/10/2019