Aprovada a Olius la taxa per la reserva de la via pública per l'entrada de vehicles en guals

En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari provisional d’aquest Ajuntament sobre la imposició iper la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic consistent en la reserva de la via pública per l’entrada de vehicles a través de les voreresConstitueix el fet imposable d’aquesta Taxa, l’ocupació, utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local determinat perA l’efecte d’aquesta Ordenança es considerarà entrada de vehicles, tot espais que, per les seves característiques i dimensions, permeti l’accés rodat de vehicle, així com tota interrupció o modificació de rasant de la vorera que faciliti l’entrada de vehicles a locals i terrenys contigus amb la via pública.La quota tributària de la Taxa regulada a aquesta Ordenança Fiscal serà: Per cada gual permanent, metre lineal i any, amb un mínim de tres metres, per metre lineal (amb dret a placa de gual).......... 11,60 euros/m lineal/any