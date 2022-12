Francesc Conesa: «Estem cridats a afrontar junts els reptes importants del nostre món, amb responsabilitat i compassió»

Traçar junts camins de pau Estimats diocesans,



El primer dia de l’any els cristians celebrem santa Maria com la Mare de Déu i preguem d’una manera especial per la pau. El missatge del papa Francesc per a la Jornada Mundial de la Pau d’aquest any té com a tema de reflexió la situació després del Covid-19 i la guerra que assola Ucraïna i altres llocs del planeta. El Papa ens convida a aprendre de les lliçons que ens dona la història i a deixar que Déu canviï els nostres criteris d’interpretació habituals de les coses.



El Covid-19 va causar molt de patiment i va posar en relleu les innombrables mancances de les nostres societats. Quan han passat els moments més durs, és temps de qüestionar-nos, aprendre i créixer. Doncs bé, el principal ensenyament que ens deixa aquesta pandèmia és que tots ens necessitem, “que el nostre tresor més gran, encara que també el més fràgil, és la fraternitat humana”. L’experiència viscuda ens convida a “tornar a posar la paraula junts al centre. En efecte, és junts, en la fraternitat i la solidaritat, que podem construir la pau, garantir la justícia i superar els esdeveniments més dolorosos”.



Per altra banda, la guerra iniciada a Ucraïna (com totes les altres guerres) s’està cobrant milers de víctimes innocents i representa una derrota per a la humanitat. Qui perd en una guerra no és cap de les parts implicades, sinó tota la humanitat. La guerra és sempre un fracàs per a tothom. Com adverteix el Papa, “el virus de la guerra és més difícil de vèncer que els que afecten a l’organisme humà, perquè no procedeix de l’exterior, sinó de l’interior del cor humà, corromput pel pecat”.



Què podem fer nosaltres? La primera cosa és aprendre d’aquesta realitat que estem vivint i deixar-nos canviar el cor per aquestes emergències. Una lliçó molt important que hem d’aprendre és que ha de créixer en nosaltres el sentit comunitari i entendre que no podem pensar només en els nostres propis interessos –ni com a persones ni com a nació– sinó obrir-nos a la fraternitat amb tots. Estem cridats a afrontar junts els reptes importants del nostre món, amb responsabilitat i compassió: la cura de la salut, la promoció de la pau, la custòdia del planeta, el virus de la desigualtat i l’escàndol de la fam.



