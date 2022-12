​El Centre Excursionista compleix la tradició pujant el pessebre al Pedró dels Quatre Batlles

Així ha estat exposat a l'aparador de la perruqueria Camps aquestes setmanes

Com cada matí de Sant Esteve, un grup de gent diversa, membres deli simpatitzants, es troben a la freixera del passeig de Solsona a les 8 del matí per anar a portar el pessebre al cim més alt del Solsonès, e. Després dels excessos de menjar del Nadal fa una mica de mandra llevar-se però realment val la pena fer l’esforç. Cada any és diferent perquè la gent canvia, segons la climatologia les condicions són diferents, hi ha anys que no hi ha neu.Un pessebre que cada any té un disseny diferent, com aquest fet amb fusta.