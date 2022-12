L'últim acapte de sang de l'any a Solsona recull 139 donacions efectives

Col·laboració amb Creu Roja Solsonès

D'extraordinàries es poden considerar les xifres de participació obtingudes, aquests dimarts, 27 de desembre, a la darrera campanya de donació de sang de l'any a Solsona.En xifres: 139 donacions efectives de sang, 8 de les quals de nous donants. Hi ha hagut 14 oferiments/exclusions i 2 donacions de medul·la òssia o REDMOfa extensiu l'agraïment a tothom qui es va acostar a l'Auditori de la Sala Polivalent a donar sang i a l'empresa KNAUF de Guixers per la seva dolça aportació al refrigeri i detall als donants.Més de quatre-cents pacients podran beneficiar-se de la recollida i recuperar un nivell òptim de salut.El proper acapte a Solsona serà a finals de gener, en una nova campanya de donació de sang i plasma, la primera de 2023.La jornada de donació de sang va coincidir també amb la, organitzada amb la col·laboració deIniciativa impulsada per donar suport a les famílies de Solsona i comarca en situació de vulnerabilitat. També va comptar amb una extraordinària participació.Els aliments han estat lliurats a Creu Roja i es destinaran al Rebost Solidari del Solsonès.