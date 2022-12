Les innocentades solsonines de Sants Innocents 2022

La plaça del Consell Comarcal acollirà un hort urbà.



S’hi podrà plantar des d’hortalisses fins a plantes aromàtiques pic.twitter.com/VpAu1kUmbZ — Consell Comarcal del Solsonès (@CCSolsones) December 28, 2022

Com cada 28 de desembre,ha portat l'humor a terrenys que habitualment no hi apareix. Aquest és l'únic dia de l'any en què entitats, mitjans de comunicació o personalitats difonen innocentades que moltes vegades estan lligades amb qüestions d'actualitat i, fins i tot, poden passar desapercebudes per segons qui.. Una de les primeres innocentades del dia ha estat des de l'ajuntament de Guixers, que ha volgut posar un somriure a la situació crítica de la sequera, amb un fake ban enginyós, on declara que "davant la sequera de les conques internes situades en un 31% de mitjana de les reserves hídriques a Catalunya i l'activació del pla de sequera de l'ACA (PES) i lagreujament d'aquests últims dies en que hi hą hagut un augment considerable del consum d'aigua1- Es decreta el tall del subministrament d'aigua de boca a tot Catalunya2-per tal de no morir de set.3-Es preveu restablir el subministrament d'aigua de boca tant aviat conclogui el dia d'avui.Jordi Selga i FelxasNO CAL QUE ENS DISCULPEU LES MOLÈSTIESGRACIESAlcaldo de Guixers28 de Sants Innoconts del 2022"Per altra banda, no ha faltat el sentit de l'humor del CEO del Consell Comarcal del Solsonès que ha anunciat que "la plaça del Consell Comarcal acollirà. S’hi podrà plantar des d’hortalisses fins a plantes aromàtiques"Val a dir, que no han tardat a tenir varies respostes i comentaris, i algun suggeriment carregat d'ironia.Un altre clàssic de les innocentades a Solsona és elque aprofitant que la loteria de Nadal els ha deixat un premi de la pedrera, ha anunciat de bon matí que "aquest divendres hi haurà la presentació pública del nou projecte d’estadi de futbol de Solsona..La presentació del projecte serà aquest divendres a les 18:30h a l’Ajuntament de Solsona."Qui també s'ha afegit a les Innocentades, com no podia ser, ha estat el, que aprofitant que queden pocs dies per la festa del 2023, i hi ha molta gent impacient, ha anunciat per sorpresa que s'obria la botiga del Carnaval per posar a la venta una cinquantena d'abonaments, al Local Boig, i només de 8 a 9 del vespre. Recomanava venir-hi cinc hores abans per fer cua.