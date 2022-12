Concert de combos de l'Escola de Música Joan Roure a l'Sputnik

L'Sputnik acull un concert nadalenc de combos de l'Escola Municipal de Música Joan Roure. Hi interpretaran temes de Nirvana, Buhos, Eagles, Wilco o Amy Winehoure, entre d'altres.Tres combos de l'Escola Municipal de Música Joan Roure de Solsona ofereixen un concert el dijous 29 de desembre a les 19.30 h a l'Sputnik Pub de Solsona.Dos dels grups, dirigits per Marc Monsó, tocaran un repertori integrat per temes de Nirvana, Buhos i música funky, i un tercer grup, sota la direcció d'Andreu Moreno, interpretarà diversos gèneres amb cançons de Xarim Aresté, Amy Winehoues, Wilco i Eagles, entre d'altres.