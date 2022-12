Nou curs de tallers teatrals dedicats a les arts escèniques aplicades i a la creació comunitària

A partir del pròxim 16 de gener i durant tots els dilluns fins al 29 de maig de 2023, La Mare Cultural i el director i dramaturg solsoní Mia Parcerisa proposen la iniciativa ‘Ara i aquí. Aquests tallers d’arts escèniques aplicades a la creació col·lectiva i comunitària’ van néixer el novembre passat amb la voluntat de formar un grup eclèctic i interdesciplinari on cadascú, des de la seva persona, pogués posar al centre aquelles expressions i qüestions d’interès compartit que no s’acostumen a exhibir davant d’un públic.si bé les sòcies i els socis de La Mare Cultural gaudiran d’una quota rebaixada, de 25 euros, el curs impartitper Parcerisa s’iniciarà el proper 16 de gener i es configurarà en sessions d’una hora i mitjacada dilluns, respectant els períodes no lectius.En aquesta segona edició,, que es revelarà properament. Per tot això, les persones interessades ja poden inscriure’s accedint al web de. Abans de reprendre el curs, l’organització facilitarà mitjançant correu electrònic tota la informació del taller a cadascuna de les persones inscrites.El punt de partida de la proposta escènica és, des d’on Parcerisa vehicularà les demandes del grup a través de dinàmiques conjuntes, jocs i l’escolta mútua. Aquesta segona entrega, si bé mantindrà l’estructura d’un escalfament físicque vindrà seguit per una sèrie d’exercicis i jocs vinculats als elements escènics i a l’expressió corporal, vol fer especial èmfasi en la paraula i l’oralitat, el moviment i la manipulació d’objectes. Atès que es vol respectar rotundament l’evolució i les motivacions de l’equip, el director en restarà a disposició i, alhora, en formarà part. De la mateixa manera, els participants podran escollir si el material ha de romandre en sala d’assaig, o bées vol culminar el curs amb una representació.A cada sessió, i des del mateix joc, es treballarà per tal de, sense jerarquitzar i sense que cap decisió sigui definitiva.A partir d’aquí es proporcionarancompartit.D’aquesta manera, la idea vol escapar de l’exclusió i esdevenir fautor de la col·lectivitat.Graduat en Direcció Escènica i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre de Barcelona i també enDret i en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, Mia Parcerisa ha dirigit el monòlegL'Arboricultor de Perejaume dins l'espectacle Decameró al Teatre Nacional de Catalunya (TNC, 2020) i ha estat assistent de direcció als muntatges La Mort i la Primavera (dir. JoanOllé, 2019) i Els jocs florals de Canprosa (dir. Jordi Prat i Coll, 2018) també al TNC.Per a més informació, podeu consultar els perfils de La Mare Cultural a les xarxes socialsTwitter (@LaMareCultural) i Instagram (@lamarecultural), així com el portal web oficial.