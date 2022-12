Una ruta guiada tanca l'última edició d’«Amb ulls de dones»

El proper dissabte 31 de desembre al matí la cooperativaha organitzat la segona edició de Territori de Masies amb ulls de dones . Aquesta edició es durà a terme al Santuari de Pinós i voltants. L'activitat es dividirà en dues parts, començarem amb un esmorzar a l'Hostal de Pinós a 2/4 de 10 del matí i posteriorment a 2/4 d'11 iniciarem la passejada guiada a l'Hostal, al Santuari i els seus entorns.La jornada té com objectiu, recuperant les experiències de les dones en diferents moments històrics i espais del Santuari de Pinós. La ruta doncs buscarà analitzar la perspectiva de gènere de forma històrica en el relat patrimonial i en el relat comunitari popular.El guiatge serài tocarà 5 temàtiques, l'Hostal, Guerres Carlines, Guerra Civil, el Santuari, el Parc de bombers i la Prehistòria, a partir dels elements patrimonials i civils que es troben a l’entorn del Santuari com l’Hostal, el Parc de bombers voluntaris, la creu de terme, la rosa dels vents o la Serra de Pinós.que inclou l’esmorzar i la passejada, és de 8 € per les persones no sòcies i 5 € per les sòcies. Les places són limitades i es poden fer les inscripcions a informacio@territoridemasies.cat o a través del telèfon 693 054 437.