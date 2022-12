Riner actualitza l’ordenança del preu públic per a la utilització dels equipaments municipals

L'ajuntament de Riner ha aprovat lafiscal reguladora delpreu públic per a la utilització dels equipaments municipals i de béns mobles propietat de l’Ajuntament, per a l’any 2023 i següents.En aquestes noves ordenances,que hi havien els darrers anys i el que s'ha fet ésresponent a l'increment de preus de l'energia que estem vivint. Així doncs, per exemple, fer ús de la Sala Gran del Miracle costarà entre 50 i 20 euros més si s'engega la calefacció 12 o 6 hores. El mateix pel Local Social de Freixinet, i en el cas de l'Espai Barroc, l'increment és de 25 i 5 euros respectivament.Restend’aquest preu públic els sol·licitants del servei que tinguin la consideració d’habitants del municipi amb empadronament vigent en el moment de la sol·licitud, així com totes les persones jurídiques i entitats sense finalitat lucrativa que tinguin la seva seu al municipi de Riner.En negreta, les ordenances modificadesSala Gran del Miracle...............100 € x diaSala Gran del Miracle.................15 € x horaLocal social de Freixinet............100 € x diaLocal social de Freixinet..............15 € x horaCadires..................................0,30 € per cadira 1 diaSala Espai Barroc.......................75 € x diaPati interior..............................500 € x diaPati interior planta 1 i 0.............250 € x diaPati interior planta 1 i 0...............30 €/ horaAbans de la utilització s’haurà de dipositar unadel preu públic meritat, destinada a cobrir els possibles desperfectes i neteja dels espais utilitzats, la qual serà retornada un cop es comprovi el bon estat de les instal·lacions o estris i mobiliari utilitzats.Les quanties del preu públic regulades en la present ordenança es gravaran amb l’IVA corresponent.La present Ordenança fiscal, va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 06 d’octubre de 2017, i amb la darrera modificació efectuada pel Ple de 08 de novembre de 2022. Quedarà definitivament aprovada des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, regirà a partir de l’1 de gener de 2023 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.