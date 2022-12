El BAXI Manresa recupera la visita nadalenca als infants ingressats a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa

Rebuts per Albert Estiarte

Després de dos anys sense poder fer la visita solidària, elha fet una sorpresa nadalenca als pacients ingressats a la. Bona part de la plantilla de l’equip manresà, acompanyats del seu president, Jordi Serracanta, i de representants del cos tècnic, s’han apropat al centre de la Fundació Althaia on han estat rebuts per l’adjunt a la Direcció, Albert Estiarte.Després de la rebuda, i a causa de la normativa de visites i acompanyants actual, únicamentper conèixer alguns dels nadons i menors ingressats. El capità de l’equip, Guillem Jou, acompanyat de Dani Pérez i els dos fitxatges més recents, Martinas Geben i Devin Robinson, han repartit diversos regals entre els infants hospitalitats, com la samarreta d’edició limitada de la Final Four i altres obsequis, que han servit per portar l’alegria i fer més amena l’estada hospitalària dels menors durant aquests dies de festes.ha agraït la implicació de l’equip de bàsquet de la ciutat per aconseguir mantenir l’esperit nadalenc i la il·lusió entre els nens i nenes hospitalitzats i ha reiterat el suport d’Althaia al conjunt manresà.La visita s'ha acabat amb una foto de família i amb l'agraïment dels professionals que atenen als més petits.