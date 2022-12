Olius treu a licitació el servei de recollida porta a porta

L’objectiu d’aquest servei són els següents:

Horari de freqüència de recollida porta a porta

On van a parar totes les fraccions de la recollida selectiva?

Actualment el servei s'ha de prestar a 363 habitatges, 7 masies i 29 establiments o equipaments

En data de 23 de desembre, l'ajuntament d'Olius ha publicat les bases del concurs de licitació del, amb un pressupost de licitació de ​538.856,23 euros (amb IVA) i una durada del contracte de 5 anys, essent el pressupost base anual de licitació (PBL) de 97.973,86 euros, sense IVA.Olius vol continuar amb la recollida porta a porta al Pi de Sant Justper les cinc fraccions bàsiques dels residus d’origen domèstic amb identificació de les aportacions, per tal de garantir l’assoliment dels nivells més elevats possibles de recuperació de les fraccions valoritzables dels residus municipals i continuar reduint la generació de fracció resta.Mentre el Consell Comarcal del Solsonès no posi en funcionament les, es prestarà el servei de recollida porta a porta a les masies de l’entorn a les quals es ve prestant el servei.Els sistema de recollida porta a porta s’aplicarà també pels residus d’activitats econòmiques i d’equipaments municipals.El servei de recollida inclou la recollida de poda, voluminosos i trastos vells a demandaa tot el Pi de Sant Just.El servei de recollida de residus municipals del Pi de Sant Just inclourà la recollida i eltransport fins a les empreses gestores autoritzades per l’Agència de Residus deCatalunya de les fraccions esmentades tant dels residus domèstics com dels residuscomercials.El sistema de recollida porta a porta té com a objectiu principal assolir elevats índex de recollida selectiva, millorar la qualitat de totes les fraccions selectives i reduir la quantitat de fracció resta destinada a deposició abocador.L’objectiu principal del nou contracte del servei de recollida de residus és mantenir un alt percentatge en la recollida selectiva en el global del municipi i assolir un percentatge del servei de recollida selectiva superior al 75%. Els objectius quantitatius es calculen en base a la suma de les tones de fraccions de recollida selectiva, sobre el total de tones recollides de les mateixes fraccions més la resta, inclòs el tèxtil sanitari.També es fixa un objectiu mínim de qualitat amb la garantia d’assolir menys d’un 5% d’impropis per la FORM i un 20% pels envasos lleugers, fet que es troba condicionat al correcte desenvolupament de les tasques del personal operari de recollida i a l’ús obligatori de les bosses compostables.Els objectius qualitatius es calcularan en base al percentatge d’impropis presents en la fracció orgànica i en els envasos lleugers, d’acord amb les caracteritzacions realitzades.El no assoliment d’aquests objectius comportarà una regulació econòmica delcontracte.L’actual contracte del servei de recollida de residus es realitza ja amb el model Porta aPorta que ha comportat l’assoliment de les exigències de reciclatge de la UE de l’estatespanyola i de la Generalitat de Catalunya.El Servei es duu a terme per l’empresa d’insercióL’horari de recollida a Olius és diürn iniciant a partir de les 6:00h. Els vilatans de El Pi deSant Just (Olius), masies de l’entorn i generadors del polígon industrial faran ellliurament dels residus el dia abans a partir de les 21 h.La Fracció Orgànica FORM s'envia a la Planta de compostatge del Centre de tractament de Residus de Clariana de Cardener. El vidre a la Planta de recuperació de Montblanc. Els envasos lleugers a la Planta de triatge de Berga i la resta a la Planta de tractament de Clariana de Cardener.Pel que fa al paper i el cartró i els voluminosos, la decisió sobre quin ha de ser el gestors’acorda de mutu acord entre l’Ajuntament i l’empresa contractada.L’àmbit territorial de la prestació del servei de recollida de residus municipals comprèn tot el nucli del Pi de Sant Just (Olius) i masies de l’entorn i polígon industrial incloent-hi:▪ Recollida de residus domiciliaris porta a porta per la fracció orgànica, la fracció resta, els envasos lleugers, el paper i cartró i el vidre. (aproximadament 363 habitatges)▪ Recollida de residus domiciliari porta a porta a masies de l’entorn (mensual) per la fracció resta, els envasos lleugers, el paper i cartró i el vidre. (7 masies)▪ Recollida de residus comercial i equipaments municipals porta a porta per la fracció orgànica, la fracció resta, els envasos lleugers, el paper i cartró i el vidre (aproximadament 29 generadors singulars)▪ Altres serveis: recollida de voluminosos.