Escolteu les guanyadores del 33è Concurs de Nadales del Consell del Solsonès

Una de les cites nadalenques de Solsona més esperades i que ja és tot un clàssic, és el lliurament de premis del Concurs de Nadales del Consell Comarcal del Solsonès, que enguany ha arribat a la 33a edició, recuperant la normalitat després de dos anys de pandèmia. Hi han participat 9 escoles: ESCOLA EL VINYET, INSTITUT ESCOLA VALL DE LORD, ARRELS PRIMÀRIA, ESCOLA SETELSIS, ESCOLA DE LLADURS, ESCOLA DE LLOBERA, INSTITUT FRANCESC RIBALTA, ARRELS SECUNDÀRIA i CENTRE FORMACIÓ D’ADULTS DEL SOLSONÈS-Pel que fa al concurs de Nadales, hi ha hagut un total de 170 participants, repartits per nivells de la següent manera:B.1. Alumnes de tercer i quart: 51B.2. Alumnes de cinquè i sisè: 36B.3. Alumnes de primer i segon d’ESO: 29B.4. Alumnes de tercer i quart d’ESO: 17B.5. Alumnes de batxillerat i cicles formatius: 23B.6. Alumnes del CFA: 14El jurat ha estat format per DOLORS GUÀRDIA, M. CLAUSTRE MONCUNILL, ANGELINA SOLÉ, JÚLIA ARZA, M. CLAUSTRE BERNADÓ, M. CAMÍ TESTAGORDA i NEUS OLLÉ, sota la presidència de Sara AAlarcón, presidenta del Consell Comarcal del Solsonès.[/nointext]El veredicte públic i lliurament de premis va tenir lloc el passat dimarts, 20 de desembre.