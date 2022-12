Cardona reedita el llibre «Memòria de les dones de les colònies de Cardona»

El llibre Memòria de les dones de les colònies de Cardona torna a estar disponible a les llibreries. L'edició, de l'any 2011, recull els records i les vivències de 24 cardonines que van viure als pisos de les colònies mineres.La reedició del volum és un compromís de l'Ajuntament de Cardona amb la memòria i divulgació de la història de vida i el dia a dia d'aquestes dones que vivien a les colònies mineres.És el cas, per exemple, de l'Ana Pelegrín que, amb dos anys, va arribar a Cardona provinent d'un poble de Múrcia. L'Ana recorda com era la vida en aquells pisos on, durant els hiverns, calia fer foc prop de la font per descongelar l'aigua. Malgrat tot, l'Anna encara sent nostàlgia per aquells temps i assegura que, quan va marxar, va trobar a faltar la vida a les colònies.Està disponible a les llibreries Viñas i Mercat a un preu de 10 euros.