Riner instal·la dues estacions base per millorar la recepció d'internet de banda ampla

Els nous equipaments milloraran la cobertura i velocitat d’accés a Internet a les llars i als establiments de turisme rural

L’ajuntament de Riner ha instal·lat dues noves torre de telecomunicacions, que milloraran la recepció d’Internet de banda ampla de diversos nuclis i masies del municipi. En concret, ladonarà servei al nucli de Su, a l’Avellanosa, a la residència infantil La Carral i a altres cases de la zona, mentre que lafacilitarà la cobertura a diverses masies de l’àrea del Castell de Riner. El projecte respon a la necessitat d’ampliar la connexió a internet de banda ampla a les llars i establiments turístics situats dins d’aquestes àrees, molts dels quals disposaven anteriorment d’una cobertura reduïda, o directament no en tenien. Amb els nous equipaments les zones esmentades(megabits per segon). L’execució del projecte, que ha estat dirigida per l’enginyer Raimon Guitart, ha tingut uLes dues torres de telecomunicacions tenen una altura de 21 i 18 metres, respectivament, i es comuniquen mitjançant enllaços per radiofreqüència amb origen a un punt d'accés connectat a la xarxa de fibra òptica existent a Solsona. Una característica singular d’aquestes instal·lacions és que estanCal remarcar que la majoria de les llars, establiments turístics i activitats econòmiques ubicades en el nucli de Su, l’Avellanosa, la zona de Viladecans i les masies del seu entorn no tenien un accés eficient i a preu raonable a la xarxa de telecomunicacions de banda ampla, de manera que la velocitat d’accés a Internet sovint era insuficient per a descàrrega de grans arxius, videoconferències o transmissions en HD o streaming i la qualitat de la connexió sovint presentava deficiències.Aquesta actuació constitueix laper ampliar la xarxa de comunicacions de banda ampla ja iniciada l’any 2020. Mitjançant la instal·lació de repetidors d’Internet, la primera fase va permetre dotar de cobertura d’Internet d’alta velocitat de 50 Mbps a l’entorn dels nuclis de Freixinet, Santa Susanna i el santuari del Miracle.L’Ajuntament de Riner considera que aquestes actuacions són necessàries per tal d’afavorir la, ja que milloren la connectivitat digital dels veïns i veïnes i són fonamentals per als establiments de turisme rural. El projecte també té com a objectius millorar la competitivitat de les empreses locals i oferir un servei de valor afegit als turistes, a l’alçada dels temps actuals.En aquest sentit, s’espera que l’actuació suposi unque generi ocupació i afavoreixi la diversificació de l’activitat productiva i alhora eviti un empitjorament del desequilibri demogràfic de les zones rurals que estan patint els petits municipis com Riner. El projecte obrirà un ventall de noves possibilitats com el teletreball, la difusió i comercialització de productes artesanals o de proximitat i la creació de botigues digitals.Cal dir que el projecte ha integrat diverses mesures de sostenibilitat ambiental, no només pel fet que l’alimentació elèctrica prové exclusivament d’energia fotovoltaica, sinó també perquè s’ha procurat que lgenerat per les torres fos reduït, i a més a més,, ja que les instal·lacions podran ésser desmuntades al final de la seva vida útil.