Èxit de participació a les activitats del Museu de Solsona

Guanyadores de l'Escape Room

Aquests dies previs a festes de Nadal el Museu està ple d’activitat. El cap de setmana del 17 i 18 de desembre el Museu va omplir-se de gent. El dissabte al matí, un grup d’infants devan venir a fer un taller sobre el món iber. Van descobrir els jaciments arqueològics d’aquesta època de la comarca, van conèixer el dia a dia d’aquests poblats i van fer una sivella com si fossin cabdills ibers de veritat. Aquest va ser l’últim grup d’ESCAMN dels tres que han realitzantal matí. Uns infants molt motivats i interessats en conèixer i aprendre a respectar el ric patrimoni conservat al Museu.Durant tot el cap de setmana,, la iniciativa solidària del Museu per col·laborar amb la Marató d’enguany, destinada a la salut cardiovascular. El joc es contextualitzava a l’any 1939 quan, acabada la Guerra Civil, i en un període de desconcert i desconeixença sobre el parador de les obres exiliades del Museu, el Dr. Llorens, director en aquell moment, demanava ajuda a un grup d’aventurers per poder recuperar el patrimoni. Per tal de desxifrar l’enigma, els jugadors superaven un seguit de proves per Solsona i per dins el Museu, que els explicaven diverses anècdotes de la història de Solsona, així com informació de la creació del Museu i del paper que aquest va jugar durant la Guerra Civil. Els grups participants van ser de diverses edats; des de famílies, fins a joves, i també participants que jugaven amb l’avantatge d’haver conegut el Dr. Llorens. Tot i que el premi va estar molt disputat, finalment, que van sortir-se’n en 1 hora i 8 minuts.L’associació de festes del Carnaval hi va contribuir amb un abonament, mentre que el Museu va assumir el cost dels altres, i el grup de glosadors de Girona va posar veu a lespistes que anaven orientant els jugadors per dins el recorregut.Des del Museu estem molt satisfets amb la bona rebuda que va tenir l’activitat entre el públic solsoní, i d’haver atansat i difós la cultura i història d’aquesta ciutat entre la sevapoblació. Al llarg del cap de setmana, uns dos centenars de persones van fer bategar elMuseu, que va estar més viu que mai i va ser el que tots volem que sigui, un Museu proper per la seva gent, un lloc on aprendre i gaudir al mateix temps.Finalment, el dia 22, a les 7 de la tarda, amb una bona assistència de públic, es va inaugurarEs tracta d’una mostra de nines de porcellana, la majoria del segle XIX, fetes pels millors fabricants de l’època a França i Alemanya. Algunes porten ginys mecànics que permeten articular parts del seu cos o fins i tot fer-les pronunciar alguna paraula. Provenen d’una col·lecció particular que durant anys les ha anat adquirint i tenint-ne cura i que ara les ha cedit al Museu per a aquesta exposició. Una mostra per gaudir de Nadal des del punt de vista dels més petits.Us recordem els horaris del Museu durant aquestes dates.Aquestes festes, omple’t de cultura!