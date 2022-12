Crida solsonina per recollir productes de primera necessitat per Ucraïna

Després de deu mesos de guerra i coincidint amb les festes nadalenques, Solsona torna a recollir productes de primera necessitat (aliments que no caduquen), material sanitari, higiènic i de campament i roba d’hivern per a infants i adults per enviar a Ucraïna.L’Ajuntament fa una crida a la població a col·laborar amb una nova campanya impulsada per membres de la comunitat ucraïnesa de la ciutat. El material recollit serà transportat a Ucraïna mitjançant un dispositiu de logística coordinat des de Guissona.Cladrà fer arribar el material el proper Dijous 29 de desembre, de 15 a 20 h i el divendres 30, de 9 a 14 h, a la Sala del costat de la ràdio del Casal de Cultura i Joventut