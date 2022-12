​Cardona recupera la tradició de la Nit de Nadal

Després de dos anys marcats per les restriccions de la pandèmia, enguany Cardona ha projectat recuperar les celebracions de la nit nadalenca, un festeig marcat per la música, l'espiritualitat i la tradició.La parròquia cardonina recuperarà tot l'esplendor de la Missa del Gall, que tornarà a celebrar-se al seu horari tradicional, a mitjanit, al temple de Sant Miquel. La Missa del Gall de Cardona és una de les poques que és cantada íntegrament i que compta amb una música pròpia escrita per Josep M. Casafont a partir de diferents tonades nadalenques. Els cantaires de la Coral Cardonina fa més de cinc dècades que la interpreten la “Missa de les cançons de Nadal”, on les oracions de l'Ordinari són realçades per tonades tradicionals i populars nadalenques. Entremig s'hi intercalen acompanyaments musicals amb el restaurat orgue de l'església.En acabat l'ofici litúrgic, a l'exterior del temple té lloc la tradicional cantada de nadales, on cantaires i assistents es recullen formant un cercle per festejar el Nadal amb cançons populars i locals. Des de fa dècades és tradició cloure aquesta cantada amb la peça “Nadal” de Francesc Vila. En acabada la cantada, té lloc la inauguració dels pessebres que enguany són ubicats a la cèntrica Sala dels Dolors, a la Fira de Dalt, on tampoc hi falta la música nadalenca.Ja entrada la matinada, els torrons i el cava acaben per posar fi a aquesta celebració que malda per mantenir viva la flama de la il·lusió i l'esperança d'una tradició centenària.