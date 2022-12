Una seixantena de persones es concentren a la plaça del Consell per reclamar que es dignifiquin els sous de les treballadores familiars de l’ens

S'ha servit una xocolatada als assistents Foto: Ramón Estany

Hi han participat una seixantena de persones Foto: Ramón Estany

A la concentració, que ha tingut lloc aquest dijous al matí, hi han acudit una seixantena de persones, entre treballadors, dirigents polítics dels grups de l’oposició, alguns alcaldes de la comarca, personal del Centre Sanitari i també altres persones a títol individual de totes les edats.Representants del comitè d’empresa han llegit un manifest amb les seves demandes.Aquesta reclamació es remunta al 2012 tot i que és el 2017 quan es formalitza la petició de canviar de categoria laboral de les treballadores familiars, vista la duresa de la tasca que assumeixen i el baix sou que perceben, per sota del conveni col·lectiu de Catalunya.Consideren que és una vergonya que en tot aquest temps la bona voluntat política expressada pel govern del Consell Comarcal no s’hagi traduït en una solució.Segons els treballadors, la resposta de l’empresa ha estat que la situació de les treballadores familiars quedaria resolta amb l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball.Aquest document es troba en fase de confecció i negociació des de fa més de 4 anys. Veient la demora en el temps, les últimes setmanes el personal ha demanat una solució imminent.L’empresa ha encarregat informes jurídics i econòmics per avaluar-ne la viabilitat però els consideren ambigus i creuen convenient demanar l’opinió d’una empresa externa. El personal considera que els informes que han de fonamentar la decisió de l’empresa són els emesos pels funcionaris que exerceixen les funcions de responsables de les àrees de Secretaria, Intervenció i Personal.Defensen que només que es tingués en compte la percepció econòmica que el Consell Comarcal ja rep del contracte programa de la Generalitat, seria suficient per fer front a l’increment de salari de les treballadores familiars.