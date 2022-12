Agenda nadalenca fins a Cap d'Any

Divendres 23 de desembre

Diumenge 25 de desembre

Dilluns 26 de desembre

Dimarts 27 de desembre

Dimecres 28 de desembre

Dijous 29 de desembre

Divendres 30 de desembre

Dissabte 31 de desembre

CANTADA DE NADALES a càrrec de l’alumnat de llenguatge musical de l’Àtic Taller MusicalOrganització: Àtic Taller MusicalLloc: plaça MajorHora: 19 hCONCERT DE NADAL a càrrec de l'Orfeó Nova Solsona.Lloc: Catedral de Solsona.Hora: 20 h.El preu de l’entrada és gratuït per als socis de l’Orfeó, costa 10 euros per als no socis i 5 euros per als infants de fins a 14 anys. Es poden obtenir les entrades a través de la pàgina web entradessolsones.com o a taquilla abans del concert.BALLADA DE SARDANES a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de SolsonaOrganització: Ajuntament de Solsona i Agrupació Sardanista de SolsonaLloc: plaça MajorHora: 12 hREPRESENTACIÓ D’ELS PASTORETS a càrrec de Lacetània TeatreOrganització: Lacetània TeatreLloc: teatre comarcal de SolsonaHora: 18 hVenda d’entrades a www.entradessolsones.comBALL DE LA GENT GRAN amenitzat per RaülOrganització: Consell de la Gent Gran de SolsonaLloc: Casal Cívic Xavier JounouHora: 19 hACAPTE DE SANGOrganització: Associació de Donants de Sang del SolsonèsLloc: auditori de la sala polivalentHorari: de 10 a 13.30 h i de 16 a 21 hTALLER DE RAP I BEATMAKING a càrrec d’Erol UrbàOrganització: Ajuntament de SolsonaCol·laboració: Consell Comarcal del Solsonès i Ocina JoveLloc: sala cultural de l’ajuntamentHorari: de 16 a 19 hAdreçat a joves a partir de 14 anysInscripcions obertes del 15 al 21 de desembre a https://forms.gle/XGuq9uwBM2cKRJJm6 Activitat gratuïta amb places limitadesTALLER DE GRAFIT a càrrec de Ferran Alonso NúñezOrganització: Ajuntament de SolsonaCol·laboració: Consell Comarcal del Solsonès i Ocina JoveLloc: plaça de l’U d’OctubreHorari: de 15.30 a 17.30 hAdreçat a joves a partir de 14 anysInscripcions obertes del 15 al 21 de desembre a https://forms.gle/sQSu7Ne8ryhBfMd17 Places limitadesActivitat gratuïtaCONFERÈNCIA "Kadinlar vadir: quatre cròniques sobre la vida de les dones d'Istanbul", a càrrec de la periodista Anna MontravetaOrganització: SOM (Solsonès Obert al Món)Lloc: saló de les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles MoratóHora: 19 hTALLER DE DANSA URBANA a càrrec de Sergi Segura (ballarí professional i professor de danses urbanes de l’Escola de Dansa de Solsona)Organització: Ajuntament de SolsonaCol·laboració: Consell Comarcal del Solsonès i Oficina JoveLloc: plaça de l’U d’OctubreHorari: de 16 a 17.30 hAdreçat a joves i adolescentsActivitat gratuïtaACTUACIÓ DE NADALES a càrrec de la TrinxarangaOrganització: TrinxarangaLloc: carrers del nucli anticHora: 18.30 hVISITA DELS PATGESOrganització: Ajuntament de Solsona (regidories d’Educació i Cultura)Lloc: sala polivalentHorari: d’11 a 13.30 h i de 16 a 20 h*Dins la campanya per a un Nadal inclusiu impulsada per Mamas G Club,“Un Nadal per a tu i per a mi”, aquesta activitat disposarà d’una cua per a infants amb diversitat funcional.VISITA DELS PATGESOrganització: Ajuntament de Solsona (regidories d’Educació i Cultura)Lloc: sala polivalentHorari: de 10.30 a 13.30 h*Dins la campanya per a un Nadal inclusiu impulsada per Mamas G Club,“Un Nadal per a tu i per a mi”, aquesta activitat disposarà d’una cua per a infants amb diversitat funcional.