El Casal La Fura presenta la campanya contra els feminicidis polítics al Kurdistan

Si ens remuntem al 9 de gener de 2013, trobem l’assassinat de tres dones activistes kurdes

exiliades a l’Estat francès: Sakine Cansiz, Fidan Dogan i Leyla Saylemez, que van rebre un

tret al cap a les instal·lacions del Centre d’Informació del Kurdistan a París, on treballavaFidan Dogan. La investigació del cas es va tancar després de la mort del principal sospitós,Omer Güney, el desembre de 2016, abans que se celebrés el judici. El 2018 però es vareobrir la investigació, que continua en marxa, i que tracta d’esbrinar la implicació delsserveis secrets turcs (MIT) en les morts, perquè diferents proves apunten en aquestadirecció.Les tres dones formaven part activa i visible del moviment d’alliberament kurd i destacavenper tenir un paper important en l’organització de les dones. Amb motiu dels deu anys delseu assassinat, s’estan preparant mobilitzacions, com cada any, arreu d’Europa, la majoriaimpulsades per organitzacions de la diàspora kurda. Alhora, diferents col·lectius desolidaritat dels Països Catalans han convocat una manifestació el 7 de gener a les 5 de latarda als Jardinets de Gràcia de Barcelona, per reclamar que s’aturin els atacs a doneskurdes, ja que durant els darrers 10 anys han seguit havent-hi assassinats polítics contrapolítiques i activistes kurdes.“Totes aquestes dones representaven, amb la feina i la pràctica, la línia d’alliberament deles dones del moviment kurd, per avançar també en l’alliberament dels pobles. Per aixòreivindiquem els seus noms, vides i anhels; reclamem la fi de la impunitat i treballem perexpandir la ideologia d’alliberament que hi ha darrere de les paraules dona, vida i llibertat”.En el marc d’aquesta campanya de solidaritat, aquest divendres 23 de desembre a les19.30, a la FURA hi haurà la presentació la campanya contra els feminicidis polítics alKurdistan de la mà de Jineolojî Ponent, Ponent amb Kurdistan i Azadî Jin, juntament amb lalectura col•lectiva de fragments del llibre “Sara. Toda mi vida fue una lucha”. PosteriormentAquest documental arriba quan es compleixen deu anys des de l’anomenada revolució deRojava. Des del 2012, el nord i l’est de Síria ha viscut una sèrie de canvis socials que l’hanpropulsat a ser un territori pioner dins d’Orient Mitjà. Una dècada més tard, tota unageneració ha crescut amb uns valors -alliberament de la dona, ecologia social i democràciaradical- completament oposats als que fins llavors promovia el Govern de Bashar Al-Assad.“Kobane, Aixecar-se” és un projecte que mostra la resiliència de la ciutat kurda del nord deSíria deu anys després de la revolució que va implementar una sèrie de canvis socials quel’han propulsat a ser un territori pioner dins d’Orient Mitjà.Sumeu-vos contra els crims d'Estat i acosteu-vos a la Fura per conèixer més el cas del triplefeminicidi de #SaraRojbinRonahiTambé reserveu-vos el 7 de gener per sortir als carrers a la MANIFESTACIÓ de Bcn percridar #JinJiyanAzadi