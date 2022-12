Solsona reobre la plaça del Camp aquest divendres

Aquesta tarda, l’alcaldessa, Judit Gisbert, i l’arquitecta municipal Anna Grau han explicat in situ a comerciants i veïns de la plaça els detalls de l’actuació realitzada

Millora dels espais enjardinats

Fins que no es faci el pas de vianants elevat, es mantindrà la solució provisional de doble sentit de circulació en una banda.

Aquest divendres al matí es retiraran les tanques de la plaça del Camp de Solsona per reobrir-la a la ciutat després de poc més de tres mesos d’obres i recuperar les places d’estacionament de tot el perímetre. Mentrestant, els operaris estan treballant a contrarellotge per a l’encesa delQuedaran pendents alguns acabats, l’enjardinament, la instal·lació del mobiliari urbà i la construcció d’un pas elevat que connectarà amb el passeig del Pare Claret. Amb tot, l’Ajuntament ha preferit ajornar-ho per passat festes per recuperar l’estacionament de la zona iAquesta tarda, l’alcaldessa, Judit Gisbert, i l’arquitecta municipal Anna Grau han explicat in situ a comerciants i veïns de la plaça els detalls de l’actuació realitzada i els treballs pendents. L’objectiu principal de la intervenció en aquesta cèntrica plaça solsonina, subvencionada pels fons europeus Next Generation , ha consistit a anivellar el paviment per fer-lo completament accessible iS’ha aprofitat, però, per millorar els escocells dels arbres i ampliar els espais enjardinats (s’acabaran d’arranjar amb, així com renovar l’enllumenat per fer-lo energèticament eficient i reforçar-lo, i soterrar diversos serveis, entre els quals hi ha la xarxa wifi a tota la plaça.Pel que fa la mobilitat, a partir d’aquest divendres i fins que no es faci el pas de vianants elevat,L’alcaldessa recorda que els’haurà de determinar a partir d’un estudi conjunt d’agents afectats i ciutadania i opina que “no es pot decidir en calent”. Aquest és un aspecte que ha estat motiu de debat polític i del sector comercial, ja que ApS-CUP aposta, per exemple, per tallar una part de l’entorn de la plaça al trànsit i reservar-la per a l’ús exclusiu dels vianants, mentre que els comerços de l’àmbit s’hi posicionen majoritàriament en contra. En qualsevol cas, tots els grups municipals coincideixen en la necessitat de dur a terme un procés participatiu sobre aquesta qüestió.