​MTM torna a Solsona amb un nou muntatge de gran format coincidint amb el seu desè aniversari

Amb la història de les bruixes d’El mag d’Oz com a rerefons, Wicked és eltorna al teatre comarcal de Solsona elA fi de promocionar l’obra com a regal per aquestes dates, aquesta setmana se n’han posat les entrades a la venda amb un preu promocional de 13 euros fins al 5 de gener (posteriorment, en costarà 15).Elphaba, la bruixa dolenta de l’oest, i Glinda, la bona, protagonitzen uque acaba parlant sobre com afecta l’entorn en les relacions humanes i com triomfa l’amor. Jordi Gener dirigeix un muntatge que abraça tant la comèdia com el drama i la fantasia i que requereix una rigorosa tècnica vocal i interpretativa, amb Borja Valls a la direcció musical i Pablo Testa Grosbaum com a responsable de les coreografies.A diferència d’altres musicals, Wicked presenta una composició moderna, que ajuda a què els alumnes de MTM s’identifiquin amb més facilitat amb els personatges. A més, el llenguatge coreogràfic. Segons l’organització, “es busca una acurada posada en escena, amb els recursos d’una escola, però amb l’exigència artística d’una companyia professional. Trobar aquest equilibri és el gran repte deManresa Teatre Musical”.També contribueixen a l’espectacularitat del musical elsCom tots els muntatges creats en aquests deu anys, aquest també és íntegrament en català.Les entrades es poden comprar en línia a https://entradessolsones.com/activitat/wicked-teatre-musical/ a un preu promocional de 13 euros fins al 5 de gener i a 15 euros a partir del 6.MTM, que durant aquesta dècada ha consolidat un públic fidel a la capital del Solsonès, porta el seu desè muntatge de gran format a Solsona amb la col·laboració de la regidoria de Cultura i del Patronat de Turisme del Solsonès.