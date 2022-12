​Fruits Taribó guanya el primer premi del Concurs d’aparadors de Solsona

Tots els guanyadors d'enguany

Una coral de cantaires de fusta abillats amb barrets nadalencs que flanquegen la porta des’ha merescut enguany el primer premi del quinzè Concurs d’aparadors per Nadal de Solsona. També se situen al podi dels millors aparadors, amb el segon premi, i M, empatats per al tercer premi. Han estat els establiments més ben valorats dels 36 que han participat a la quinzena edició del concurs convocat per la regidoria de Desenvolupament Local.Per primera vegada, s’ha confiat la deliberació a un professional expert en la matèria. Concretament, se n’ha encarregat el tècnic aparadoristao, especialitzat en la petita i mitjana empresa en disseny d’aparadors i assessoria comercial. L’impacte, la creativitat i l’ús d’elements propis de l’establiment han estat els tres aspectes que ha puntuat en cada cas.A banda dels quatre guanyadors, els aparadors més ben valorats han estat els de. Per poder seguir tots els aparadors que han contribuït a dinamitzar els eixos comercials de Solsona i millorar l’experiència de compra de solsonins i visitants es pot consultar aquest mapa: https://www.adlsolcar.cat/viure-al-territori/campanyes-concursos/ La principal novetat d’aquest any, pel que fa als premis, és el seu format: l’Ajuntament lliuraràa amb l’objectiu que els diners generin riquesa a la ciutat (es controla mitjançant el codi individualitzat dels datàfons). Així mateix, l’Agència de Desenvolupament Local ha sortejat. En total, el Concurs d’aparadors per Nadal reparteix enguany 1.450 euros. A més a més, un cop tancada la campanya de Nadal, Pep Navarro oferirà un assessorament personalitzat a totes les botigues inscrites al concurs.