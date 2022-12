Solsona aposta pel món oníric d’Alea Teatre per a les cites familiars nadalenques

Cada any per festes l’Ajuntament de Solsona intenta introduiren el format de les convocatòries nadalenques per al públic familiar. Enguany la visita dels patges es converteix en unamenitzat per la companyia teatral cerverina Alea Teatre els dies 30 i 31 de desembre. També oferirà un espectacle de carrer itinerant el dia 3 de gener. Alea Teatre és una companyia amb més de vint anys d’experiència en espectacles de gran format, com l’Aquelarre de Cervera, itinerants, familiars i recreacions i animacions. A SolsonaEl públic serà convidat a fer un recorregut amb actuacions pel campament de tots els emissaris i altres ajudants dels Reis d’Orient. Coneixeran espais com la fàbrica de les joguines i la zona dels carboners, fins arribar a lliurar als patges la carta adreçada a Ses Majestats.es podrà fer el divendres 30 d’onze a dos quarts de dues i de quatre a vuit i el dissabte 31 de dos quarts d’onze a dos quarts de dues. S’accedirà al campament per grups de persones. Per fer més dinàmica l’espera, al vestíbul de la sala polivalent hi haurà un espai habilitat amb contes, jocs, dibuixos per pintar i, fins i tot, cartes per fer per a aquells que vagin a última hora. En el marc de la campanya per a un Nadal inclusiu, aquesta activitat disposarà d’una cua per a infants amb diversitat funcional.Aquesta proposta és organitzada per les regidories d’Educació i Cultura amb la col·laboració de Tatrau Escola de Teatre, infants i adults a títol individual, la Comissió de Reis, El Sis, la Unió de Botiguers i Comerciants i la Biblioteca Carles Morató.Així mateix,, inspirat en la mitologia històrica de l’Atlàntida. Sortirà a dos quarts de set de la tarda de la plaça de l’U d’Octubre, passarà pel passeig del Pare Claret i el carrer del Castell fins arribar a la plaça Major i tornar pel mateix itinerari.